Banche, Ruocco (M5s): "La Commissione d'inchiesta sia estesa a ogni ambito"

“Oggi in Commissione Finanze inizierà l’esame della proposta di legge per l’istituzione della Commissione d’inchiesta parlamentare sul sistema bancario e finanziario, il cui relatore sarà il portavoce Alvise Maniero. La Commissione d’inchiesta estenderà il proprio ambito di indagine ad ogni aspetto che possa pregiudicare il risparmio dei cittadini e la stabilità del sistema bancario. Il suo ambito operativo non riguarderà dunque solamente le banche poste in risoluzione o quelle in liquidazione coatta amministrativa” – ad affermarlo è Carla Ruocco, Presidente della Commissione Finanze della Camera del MoVimento 5 Stelle.

“Come Presidente di Commissione posso dire che l’approvazione del provvedimento avverrà in tempi brevi e che garantirò il corretto svolgimento dei lavori. Con la Commissione d’inchiesta faremo finalmente luce su un sistema con ancora molte ombre e tante questioni ancora da chiarire”. Così conclude la Presidente Ruocco.