Banche venete, Atlas, Centerbrige e Pincus alla porta. Rumors

Si erano già avvicinati al dossier nell'estate scorsa ed è possibile che l'interesse non sia venuto meno. questa l'ipotesi o forse l'auspicio in base al quale il Tesoro starebbe cercando di coinvolgere fondi di private equity nel salvataggio della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca.

L'indiscrezione, riportata ieri da MF-Milano Finanza, sta tenendo banco tra Roma, Vicenza e Montebelluna come l'unica strategia alternativa a un intervento del sistema bancario per colmare il gap di capitale da un miliardo calcolato da DgComp. In particolare gli occhi sarebbero puntati su alcuni degli investitori internazionali che gia' a cavallo dell'estate scorsa si erano fatti avanti per le due banche.

I nomi sono quelli di Atlas, Centerbrige e Warburg Pincus, soggetti che gia' da qualche anno guardano con attenzione al sistema finanziario italiano in cerca di occasioni. Secondo quanto risulta nei contatti informali avuti nella seconda meta' del 2016 i fondi avrebbero proposto ad Atlante di rilevare Bpvi e Veneto Banca a un prezzo vicino al miliardo, anche se la cifra non è mai stata confermata. All'epoca la proposta venne lasciata cadere come inaccettabile, alla stregua di quella presentata da Fortress a Bpvi nella primavera del 2016, ma oggi il contesto e' mutato profondamente.

Senza il miliardo di capitale privato richiesto da DgComp, non potrà esserci alcuna ricapitalizzazione precauzionale dello Stato e l'unico esito possibile sarebbe un bail-in. Ecco perchè condizioni considerate inaccettabili qualche mese fa potrebbero essere analizzate sotto una luce molto diversa. Ciò non toglie che l'ipotesi sia davvero molto ardita. Solitamente infatti i private equity chiedono carta bianca sulla governance e sulla gestione delle partecipate per lasciare il segno sulle strategie industriali. In Veneto il quadro si prefigura più articolato, con il Tesoro in maggioranza relativa e forse perfino assoluta al fianco degli ex obbligazionisti. Che spazio avrebbero gli investitori in questa compagine?

Difficile dirlo, ma certamente qualsiasi trattativa partirà proprio da questo punto. I fondi potrebbero ad esempio strappare condizioni favorevoli sia sulla remunerazione del proprio investimento che sulla gestione delle due banche. Ma soprattutto potrebbero limitare la propria esposizione al rischio sottoscrivendo non le azioni, ma titoli ibridi come gli strumenti finanziari partecipativi. Al momento si tratta solo di ipotesi ma, secondo quanto riferito da piu' fonti, la pista viene battuta con attenzione.

Anche perchè sul tavolo non si vedono molte altre opzioni. Martedì Quaestio, la sgr che gestisce il fondo Atlante, ha escluso un nuovo esborso di capitale confermando in sostanza l'orientamento espresso dall'ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, e dal presidente di Cariplo Giuseppe Guzzetti. Molto improbabile e' anche un intervento del fondo interbancario di tutela dei depositi, partecipato del resto da molti investitori di Atlante a partire dalle grandi banche.