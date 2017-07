Banche venete, dalla Camera ok alla fiducia

Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto Banche venete. I voti a favore sono 318, quelli contrari 178. L'Aula passa ora all'esame degli ordini del giorno e quindi del voto finale sul provvedimento.

Al momento, tuttavia, non e' possibile fare una previsione sull'orario in cui l'Aula procedera' al voto finale sul decreto, in quanto i 5 Stelle hanno preannunciato l'ostruzionismo sugli ordini del giorno. Sono infatti oltre 80 quelli presentati dai soli 5 Stelle, e verranno tutti illustrati. Il che significa che il voto finale potrebbe anche slittare a domani.