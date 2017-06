Banche venete, il premio da 1,5 miliardi della Borsa per Intesa. I nodi

Mentre Gian Maria Gros Pietro tesse le lodi dell'intervento di Intesa sulle banche venete che scongiura l'effetto domino sul sistema, mercato e analisti fanno fare la ola al titolo Intesa Sanpaolo, che a Piazza Affari in una sola seduta incrementa la sua market cap di un miliardo e mezzo in una sola seduta, grazie a un rialzo di oltre il 3,5% sopra i 2,7 euro per azione. Valori che non si vedevano dal gennaio 2016, dopo la conclusione (per ora) della vicenda Bpvi-Veneto Banca. Il motivo è evidente: si è rimossa una mina innescata nel settore bancario italiano, pronta ad esplodere. Ma a ben guardare la vicenda potrebbe essere tutt'altro che chiusa e con costi ancora tutti da definire, anche per l'istituto guidato da Carlo Messina.





Perché se è vero che lo Stato versa da subito oltre 5 miliardi per "ricostituire i fondi propri del cessionario per un ammontare idoneo a fronteggiare l'assorbimento patrimoniale derivante dalle attività ponderate per il rischio acquisito" (come chiesto da Intesa Sanpaolo), non è escluso, almeno in teoria, che al termine di quella che dovrà essere una "procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente" (ossia un'asta, che peraltro dovrebbe svolgersi dopo che si sono ceduti gli asset "sani" a Intesa Sanpaolo) possa emergere un altro soggetto.

Se comunque Intesa Sanpaolo fosse, come tutti si attendono, il solo soggetto interessato, alle sue condizioni, a rilevare "certi asset" di Bpvi e Veneto Banca, non è ancora stato messo nero su bianco quali saranno alla fine della procedura nel dettaglio questi asset. O meglio: Intesa Sanpaolo al momento prevede la chiusura di circa 600 filiali (su 900 sportelli in Italia di cui disponevano ad oggi Bpvi e Veneto Banca cui si sommano 60 sportelli all'estero, in particolare in Romania) e l'uscita "su base volontaria" di 3.900 persone (su 9.960 dipendenti italiani e 880 all'estero delle due ex popolari) a seguito dell'acquisizione.

Ma non è chiaro se tali chiusure e uscite si sommeranno a quelle che Messina stava iniziando a stimare in vista della definizione del nuovo piano industriale, la cui presentazione è attesa per gli inizi del prossimo anno, e che secondo alcune indiscrezioni avrebbe potuto vedere circa 400 chiusure nel Nord Est rispetto ad un migliaio di chiusure complessive, destinate a snellire di un terzo la rete fisica di Intesa Sanpaolo, in parallelo allo sviluppo della banca diretta di Questio.

(Segue...)