Banche venete, ok al salvataggio. Dallo Stato 5,2 miliardi di euro

E' arrivato l'atteso via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge per il salvataggio di Veneto Banca e Popolare Vicenza. "Un intervento a favore di correntisti e risparmiatori" e "delle economie del territorio" per evitare "un fallimento disordinato", ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni al termine del cdm. "Si è trattato - ha aggiunto - di una decisione importante, urgente e necessaria".

Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ha fornito i dettagli dell'operazione, sottolineando che l'importo complessivo delle risoorse mobilitate è di 17 miliardi, anche se l'esborso immediato nei confronti di Intesa ammonta a 5,2 miliardi. Le cifre non impattano sui saldi di finanza pubblica, ha spiegato, perché sono già incorporate nel cosidetto decreto salva-banche. "Il governo ha utilizzato le regole europee nel migliore modo possibile", ha concluso Padoan. L'alternativa, ha messo in guardia, sarebbe stato "lo spezzatino".

Il provvedimento consentirà di avviare la liquidazione ordinata dei due istituti e aprire la strada alla separazione delle attività con la creazione di una bad bank e creando così le basi per la cessione della parte sana a Intesa, garantendo la piena tutela di obbligazionisti senior e i titolari di depositi, almeno nelle intenzione del governo. Il decreto entrerà subito in vigore per garantire la normale operatività bancaria. Le due banche venete, ha spiegato Padoan, "continuano a operare di fatto come componenti del gruppo Banca Intesa: non c'è nessuna interruzione, a partire da domani, dell'attività normale di sportello". A stretto giro arriveranno il decreto del ministero dell'Economia per la liquidazione e la nomina dei commissari da parte della Banca d'Italia.

La misura del governo, attesa inizialmente per ieri, è slittata a questo pomeriggio a causa dei numerosi profili di complessità dell'intera vicenda. Da una parte c'è da mettere a punto delle nuove norme in materia bancaria, intervenendo probabilmente sul Testo Unico Bancario, dall'altra c'è stato da limare le divergenze con quello che si è rivelato l'unico soggetto disponibile a rilevare una parte delle attività dei due istituti, Intesa San Paolo, che ha messo però paletti ben definiti che rendono l'intera operazione molto onerosa per le casse pubbliche.

I costi più rilevanti sono rappresentati dai 5 miliardi necessari per la costituzione della Bad Bank che dovrebbe accogliere i crediti deteriorati dei due istituti. Inoltre Ca da Sass', accettando di rilevare il personale dei due istituti, avrebbe chiesto al governo di farsi carico delle spese degli esuberi (tra i 3 e i 4 mila) che l'operazione dovrebbe comportare, tra circa 1,2 e 2,5 milardi. L'esborso pubblico però potrebbe essere destinato a crescere, anche oltre i 10 miliard, a seconda di quante delle condizioni poste da Intesa il governo dovesse decidere di accogliere. Il sentiero del governo in

Proprio sul fronte dellì'istituto di credito intanto, secondo quanto riportato dall'Ansa, è arrivato l'ok da parte del consiglio di amministrazione a procedere con l'acquisto. Il Cda della banca ha conferito mandato all'amministratore delegato, Carlo Messina, per chiudere l'operazione.