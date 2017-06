Banche venete, ok del governo al salvataggio. La parte sana a Intesa

Si è conclusa dopo soli 20 minuti a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge per il salvataggio di Veneto Banca e Popolare Vicenza. Il provvedimento dovrebbe consentire di avviare la liquidazione ordinata dei due istituti e aprire la strada alla separazione delle attività dcon la creazione di una bad bank e creando così le basi per la cessione della parte sana a Intesa, garantendo la piena tutela di obbligazionisti senior e i titolari di depositi, almeno nelle intenzione del governo. Il decreto dovrebbe entrare subito in vigore per garantire la normale operatività bancaria e la regolare apertura degli sportelli domani mattina. A stretto giro arriveranno il decreto del ministero dell'Economia per la liquidazione e la nomina dei commissari da parte della Banca d'Italia.

La misura del governo, attesa inizialmente per ieri, è slittata a questo pomeriggio a causa dei numerosi profili di complessità dell'intera vicenda. Da una parte c'è da mettere a punto delle nuove norme in materia bancaria, intervenendo probabilmente sul Testo Unico Bancario, dall'altra c'è stato da limare le divergenze con quello che si è rivelato l'unico soggetto disponibile a rilevare una parte delle attività dei due istituti, Intesa San Paolo, che ha messo però paletti ben definiti che rendono l'intera operazione molto onerosa per le casse pubbliche.

I costi più rilevanti sono rappresentati dai 6 miliardi necessari per la costituzione della Bad Bank che dovrebbe accogliere i crediti deteriorati dei due istituti. Ca da Sass' chiede, accettando di rilevare il personale dei due istituti, avrebbe chiesto al governo le spese degli esuberi (tra i 3 e i 4 mila) che l'operazione dovrebbe comportare.

Proprio sul fronte dellì'istituto di credito intanto, secondo quanto riportato dall'Ansa, è arrivato il Via libera da parte del consiglio di amministrazione a procedere con l'acquisto. Il Cda della banca, riunitosi in tarda mattinata, ha conferito mandato all'amministratore delegato, Carlo Messina, per chiudere l'operazione.