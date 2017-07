Banche Venete, Rothschild contattò anche Unipol per il salvataggio. Rumors

Il timing è stato decisamente quello sbagliato. Del resto la situazione a Nordest stava precipitando. Eppure per salvare la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, il Tesoro avrebbe bussato anche alla porta di Unipol.

Secondo quanto rivela il Sole 24 Ore, infatti, proprio mentre Calrlo Cimbri stava per annunciare al mercato il mega riassetto della compagnia assicurativa leader nel Danni in Europa con lo scorporo di tre miliardi di sofferenze della controllata Unipol Banca in una bad bank a parte, l'advisor Rothschild di Via XX Settembre che stava gestendo la crisi delle Venete, oltre a Intesa, UniCredit e le due straniere Bnl-Bnp Paribas e il Credìt Agricole avrebbe contattato anche il gruppo di Via Stalingrado.

Ovviamente da Bologna non è arrivata nessuna risposta perché di lì a qualche giorno Cimbri avrebbe ufficializzato il piano di riorganizzazione. Ma a quel punto Intesa stava per accendere il disco verde. Un lieto fine, una volta ogni tanto.