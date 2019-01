Banche: verso nuovo rinvio in trattativa Abi-sindacati su contratto

Torneranno a incontrarsi lunedì, 28 gennaio, dopo la pausa natalizia e gli appuntamenti congressuali degli ultimi giorni, ma tra sindacati e Abi ci sarà con ogni probabilità una nuova fumata grigia nel percorso per il rinnovo del contratto nazionale del credito. Le posizioni non sono ancora definite al 100% ma, secondo quanto risulta a Radiocor, i rappresentanti dei lavoratori chiederanno infatti un nuovo rinvio, almeno fino a fine marzo, posticipando nuovamente la scadenza del contratto attuale, già congelata una volta dal termine originale del 31 dicembre scorso a quello, attualmente in vigore, del 31 gennaio. Nelle prossime settimane, in ogni caso, per i sindacati entrerà nel vivo la definizione della piattaforma negoziale, che potrebbe essere pronta per fine aprile dando così il via alla trattativa vera e propria con l'Abi.