Banco BPM e Banca Akros, partnership con ELITE

Parte oggi il progetto di partnership che Banco BPM e Banca Akros hanno siglato con ELITE, la piattaforma di servizi integrati di Borsa Italiana, dedicata alle aziende con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita. ELITE dà accesso a numerose opportunità di finanziamento, migliora la visibilità e attrattività delle imprese, le mette in contatto con potenziali investitori e affianca il management in un percorso di cambiamento culturale e organizzativo. Il progetto avrà una durata di 2 anni e vedrà coinvolte la struttura Corporate di Banco BPM e Banca Akros, la banca di corporate e investment banking del Gruppo Banco BPM. Il programma è strutturato in tre fasi distinte: un percorso formativo, coordinato da Academy di Borsa Italiana e dall’Università Bocconi insieme a interventi mirati dei professionisti del settore di Banco BPM e Banca Akros, per stimolare il cambiamento culturale; una seconda fase di coaching dove le società sviluppano al meglio il loro progetto di crescita; alla fine del percorso si ottiene un certificato di completamento del programma ELITE. Le aziende hanno quindi la possibilità di entrare a far parte di un network esclusivo con altre società, investitori internazionali ed esperti. ELITE supporta l’azienda attraverso un contributo strategico, manageriale e di funding, al fine di finanziare i propri progetti. Si favorisce in questo modo la crescita dimensionale e l’accesso delle imprese a nuove forme di finanziamento, sia in forma privata sia pubblica.

Banco BPM e Banca Akros siglano una partnership con ELITE: seguite 22 aziende. Le parole di Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato di Banco BPM, e Raffaele Jerusalmi Amministratore Delegato di Borsa Italiana e Presidente di ELITE

22 le aziende clienti accompagnate da Banco BPM e Banca Akros in ELITE, a cui viene offerto un percorso di supporto nella realizzazione dei loro progetti di crescita, come migliorare la propria visibilità e attrattività, la creazione di opportunità di confronto e contatto con potenziali investitori, l’implementazione del proprio sviluppo internazionale. Le imprese aderenti rispettano specifici e qualificati parametri patrimoniali e di redditività. Le aziende che prenderanno parte a questo percorso appartengono a settori tipici del Made in Italy, come l’industria meccanica, l’edilizia, il comparto eno-gastronomico, oltre a quello dell’energia e dei servizi. La maggior parte delle realtà imprenditoriali coinvolte sono concentrate nei territori di riferimento tradizionali di Banco BPM: quasi il 60% in Lombardia e a seguire Triveneto, Piemonte e la zona di Roma.

“Siamo molto orgogliosi di aver sottoscritto questa partnership. – commenta Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato di Banco BPM – Intendiamo offrire un supporto concreto per sviluppare le competenze di quelle aziende nostre clienti, esempi della miglior imprenditoria italiana, che desiderano quotarsi in Borsa, entrare in nuovi mercati, aprirsi a nuovi investitori. Oggi essere diventati una banca più grande, la terza banca del paese, ci permette di offrire ai nostri clienti maggiori opportunità di crescita, possiamo rispondere in maniera più mirata alle necessità delle aziende che investono con noi, favorire la loro competitività e aiutarle nel loro sviluppo. Per Banco BPM questo è un progetto fondamentale, su cui si è deciso di investire per creare valore economico e sociale”.

Raffaele Jerusalmi Amministratore Delegato di Borsa Italiana e Presidente di ELITE ha detto: “ELITE rafforza ulteriormente il rapporto con il sistema bancario siglando questa partnership con il terzo gruppo italiano. Attraverso la Lounge, Banco BPM-Banca Akros sarà a fianco dei propri clienti aiutandoli ad individuare obiettivi sempre più ambiziosi offrendo loro gli strumenti per raggiungerli. Grazie al network di competenze offerto da ELITE e con il supporto di Banco BPM le aziende avranno acceso a maggiori competenze e a nuovo capitale per la crescita.”