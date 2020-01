Banco Bpm, Fratta Pasini lascia. Non si ricandida in Cda

Il presidente del Banco Bpm, Carlo Fratta Pasini, ha comunicato al comitato nomine, al cda e al collegio sindacale la decisione 'di non ricandidarsi in occasione del prossimo rinnovo del cda della banca'. Lo annuncia una nota dell'istituto. La scelta, si legge nel comunicato, e' stata maturata 'dopo aver considerato attentamente la durata della propria permanenza nella carica e i risultati positivi e, per certi versi, straordinari raggiunti da Banco Bpm a tre anni dalla fusione'. Fratta Pasini 'ha inoltre sottolineato l'ineludibile interesse di Banco Bpm a far leva sul prossimo rinnovo del cda per evidenziare al meglio i profili di novita' e le future prospettive dell'istituto, nell'ottica di ottenere un piu' ampio e rapido riconoscimento dei risultati raggiunti da parte di tutti gli stakeholders della banca e, in primis, dal mercato’.