BancoBpm studia la cessione di Agos Ducato. Rumors

BancoBpm studia la ridefinizione del perimetro del credito al consumo. Proprio in questi giorni, come riportato da IlSole24Ore.com, sono infatti in corso discussioni per assegnare un incarico a un advisor, finalizzato proprio a razionalizzare la struttura del gruppo in questo ambito, quindi evitando sovrapposizioni di attivita' createsi post fusione tra la Popolare di Milano e il Banco Popolare, ma anche volto a valorizzare gli asset.

Le attese sono per una cessione della quota posseduta da BancoBpm in Agos Ducato, dove il Banco possiede il 39% e Credit Agricole il restante 61 per cento. Il gruppo guidato da Giuseppe Castagna possiede anche un'altra controllata nel credito al consumo, cioe' Pro-Family.