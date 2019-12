Bankitalia, Daniele Franco nominato direttore generale

A seguito della nomina di Fabio Panetta a membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, il Consiglio Superiore della Banca d'Italia, su proposta del Governatore, ha nominato Direttore Generale Daniele Franco, già membro del Direttorio in qualità di Vice Direttore Generale. Lo annuncia la stessa Bankitalia in una nota spiegando che in conseguenza di tale nomina il Consiglio Superiore, su proposta del Governatore, ha nominato Vice Direttore Generale Piero Cipollone. Le nomine, ricorda Palazzo Koch, deliberate ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Banca, devono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

Franco: il guardiano dei conti ritorna in Bankitalia - Alla fine, uno degli uomini ritenuti 'vicini' a Ignazio Visco ce l'ha fatta. Daniele Franco e' il nuovo direttore generale di Banca d'Italia. Il suo pero' e' un ritorno, visto che a palazzo Koch ci ha svolto gran parte della sua carriera professionale avendo assunto diversi incarichi, compresa la direzione dell'ufficio studi. Negli ultimi sei anni, invece, (dal 20 maggio 2013 al 19 maggio 2019) e' stato al Tesoro: gli era stato conferito un ruolo decisivo, ossia quello del Ragioniere Generale dello Stato, l'uomo nelle cui mani passa il bilancio di previsione e il rendiconto generale. Cura insomma la contabilita' pubblica, garantisce la copertura finanziaria delle leggi e vigila sulle uscite statali. Il cosiddetto guardiano dei conti. Talmente rigoroso e puntuale che si pensava potesse essere il ministro giusto dal profilo tecnico in grado di lavorare in sintonia con Bruxelles. Il suo nome era cosi' circolato durante le consultazioni per il governo Conte II per il Mef. Ma l'ipotesi che sedesse alla poltrona di Quintino Sella, benche' gradita al Quirinale, era tramontata, dopo le critiche da alcuni esponenti politici, soprattutto del M5S, il quale vede pero' ora di buon occhio il suo trasloco dal Tesoro.

E' nel 2013 che Franco aveva assunto la carica alla Ragioneria Generale: lo aveva nominato Letta, ma poi era stato prorogato da Gentiloni. Nato nel Bellunese, a Trichiana, nel 1953, laureatosi in Scienze politiche all'Universita' di Padova nel 1977, nel 1980 consegue il Master of Science in economia presso l'Universita' di York in Gran Bretagna. Assunto in Banca d'Italia nel 1979 viene assegnato al Servizio Studi dove rimane fino al 1994. Dal 1994 al 1997 e' Consigliere Economico presso la Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea. Rientrato in Banca, dal 1997 al 2007 e' direttore della Direzione Finanza Pubblica del Servizio Studi. Dal 1999 al 2007 presiede il Gruppo di lavoro di finanza pubblica del Sistema Europeo di Banche Centrali. Quindi, dal 2007 al 2011 e' Capo del Servizio Studi di struttura economica e finanziaria e dal 2011 al 2013 e' Direttore centrale dell'Area Ricerca economica e relazioni internazionali. Rappresenta la Banca in comitati e gruppi di lavoro presso organismi internazionali ed e' membro di gruppi di lavoro presso il Ministero delle Finanze, il Ministero del Tesoro, la Presidenza del Consiglio e l'Istat.