Bankitalia, il ministro Tria ai vicepremier: "L'indipendenza va difesa"

L'indipendenza di Bankitalia "va difesa. Mi sono gia' espresso". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, avvicinato dall'ANSA nelle vie del centro di Roma, intervenendo dopo le dichiarazioni di ieri di Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

"Chiediamo discontinuità e quindi non possiamo confermare le stesse persone che sono state nel direttorio di Bankitalia nel periodo in cui è successo quello per cui è oggi qui questa gente". Così il vicepremier Luigi Di Maio era andato ieri all'attacco di Bankitalia al suo arrivo dell'assemblea dei risparmiatori dell'associazione 'Noi che credevamo alla BpVi'. A fargli eco, il collega vicepremier Matteo Salvini, anche lui presente all'assemblea: "Siamo qua perché chi doveva controllare non ha controllato, la Banca d'Italia e Consob andrebbero azzerati, e si offendono se cambiamo uno o due tizi. Azzerati. Dov'erano questi signori mentre questi mangiavano?”.