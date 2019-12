BankItalia commissaria PopBari. Ora scatta il modello Carige

Accelera la crisi di Popolare di Bari. Bankitalia ha annunciato il commissariamento della banca pugliese per "perdite patrimoniali" e il governo si muove per il salvataggio dicendosi pronto a tutelare i risparmiatori, ma non mancano le tensioni nel governo. Il Consiglio dei ministri convocato in serata e concluso da poco, dopo un'ampia discussione, ha espresso la determinazione "ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire la piena tutela degli interessi dei risparmiatori e a rafforzare il sistema creditizio a beneficio del sistema produttivo del Sud, in maniera pienamente compatibile con le azioni di responsabilita' volte ad accertare le ragioni che hanno condotto al commissariamento della Banca", si legge nella nota di palazzo Chigi.



Il salvataggio, spiegano fonti del Mef, avverra' tramite Mediocredito e l'obiettivo "e' quello di sottoporre il testo del decreto al prossimo Cdm per la sua approvazione". Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, nella riunione a Palazzo Chigi, ha illustrato i contenuti di uno schema di decreto che "prevede il potenziamento delle capacita' patrimoniali e finanziarie della Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale (Mcc), interamente controllata da Invitalia". L'incremento della dotazione patrimoniale della banca, continuano le stesse fonti, "consentira' alla suddetta di operare quale banca di investimento che possa accompagnare la crescita e la competitivita' delle imprese.



Nell'ambito e in linea con la suddetta missione, lo schema di Decreto prevede l'attuazione di un primo aumento di capitale che consentira' a Mcc, insieme con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd) e ad eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari". Banca d'Italia "ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria in ragione delle perdite patrimoniali".



Ai commissari Enrico Ajello e Antonio Blandini, assieme ai componenti del comitato di sorveglianza Livia Casale, Francesco Fioretto e Andrea Grosso, viene affidato il compito di predisporre le "attivita' necessarie alla ricapitalizzazione" e di finalizzare le "negoziazioni con i soggetti che hanno gia' manifestato interesse all'intervento di rilancio". Per salvare il colosso del Sud serve un aumento di capitale fra 800 milioni e 1 miliardo.

Da Bruxelles il premier Giuseppe Conte nel primo pomeriggio sui dossier che riguardano la Popolare di Bari e Monte dei Paschi ha precisato che "al momento non c'e' nessuna necessita' di intervenire in nessuna banca". "Il sistema bancario italiano ha compiuto grandi progressi negli ultimi due anni, sia per i crediti deteriorati sia per i fondamenti che assicurano stabilita'. Il sistema complessivamente e' in buona salute", ha aggiunto. Ma le tensioni nel governo sono scoppiate subito, sin dalla comunicazione della convocazione del Cdm.



Luigi Marattin, vicepresidente dei deputati di IV ha annunciato che Italia Viva non avrebbe partecipato al Consiglio dei Ministri e si sarebbe riservata "di valutare in Aula quale posizione assumere": "la convocazione improvvisa di un Cdm sulle banche segna un gravissimo punto di rottura nel metodo e nel merito", ha detto Marattin. Sul consiglio dei ministri anche fonti M5s hanno chiarito: non si fanno Cdm risolutivi finche' non c'e' un accordo sul metodo. Che sia chiaro: il Movimento 5 Stelle vuole salvare i risparmi e non le banche.



Poco dopo e' intervenuto da Catanzaro il capo politico del M5S, Luigi Di Maio: "Abbiamo sempre detto che aiuteremo i risparmiatori, non i banchieri: in questo momento c'e' un problema con la Banca Popolare di Bari, ma noi dobbiamo andare a vedere a chi hanno prestato i soldi". "Pensiamo - ha aggiunto Di Maio - a un decreto che aiuti i risparmiatori, non gli amici delle banche. Serve una riflessione sul decreto". Ai critici e agli assenti ha replicato poi il capodelegazione Pd, Dario Franceschini: "I ministri del Pd hanno partecipato al Consiglio dei Ministri. In ogni scelta di governo, e a maggior ragione quando si tratta di tutelare i risparmi dei cittadini, noi mettiamo doverosamente senso di responsabilita'.



Le minacce, le aggressioni agli alleati, le assenze per fare notizia, le lasciamo ad altri". Attacca il governo infine anche la Lega: "Come puo' nel giro di poche ore il presidente del Consiglio sostenere che sulla Banca popolare di Bari non ci sara' nessun intervento salvo convocare un consiglio dei ministri d'urgenza a distanza di poche ore mentre Bankitalia ordina il commissariamento dell'istituto? - hanno sottolineato Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti - Un pacato 'no comment' avrebbe evitato una farsa e sarebbe stato piu' serio anche a mercati aperti. Vorremmo capire cosa e' successo da questo pomeriggio a stasera: dal tutto bene al fallimento. Siamo nelle mani di una persona instabile o incapace che guida il governo del Paese. Conte si dimetta immediatamente: facciamo appello ai partiti di questa maggioranza per far finire al piu' presto questa disastrosa e pericolosa esperienza".