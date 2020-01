Bassanini lavora a un patto per l'Italia. Via Quirinale. Rumors

Un nuovo metodo di scambi e cooperazione per evitare incomprensioni in settori cruciali come la finanza, l’industria pesante come la cantieristica, le politiche migratorie. Sono i tre capisaldi del Trattato del Quirinale, che potrebbe essere già illustrato al prossimo vertice di Napoli tra Italia e Francia.

Il Trattato, scrive Milano Finanza, cui sta lavorando in gran segreto Franco Bassanini, data la sua grande esperienza di rapporti con le più alte gerarchie politiche e finanziarie d’Oltralpe, rappresenta un colpo per il governo Conte, che vuole seppellire per sempre le tensioni del 2018 all’epoca dell’esecutivo gialloverde.

Quando si arrivò al richiamo in patria dell’ambasciatore transalpino a Roma, ma indubbiamente costituisce anche un rafforzamento della politica egemonica dell’Eliseo, anche alla luce della Brexit. Se tutto dovesse andare a buon fine, la Francia si troverebbe infatti ad aver firmato accordi fondamentali con gli altri due paesi fondatori dell’Unione al contempo suoi concorrenti economici.