Bassini rileva Glaxi Pane grazie al Fondo Agroalimentare Italiano

Fondo Agroalimentare Italiano contribuisce al consolidamento del mercato italiano dei panificati surgelati l’acquisizione di Glaxi Pane realizzata da Bassini 1963 dà vita al leader della panificazione surgelata con più di 20 mln di euro di fatturato

Fondo Agroalimentare Italiano, il partner privilegiato delle aziende italiane del mondo agroalimentare ed agroindustriale, ha acquisito una partecipazione nella holding dello specialista della panificazione surgelata Bassini 1963 al fine di supportarlo nell’acquisizione della Glaxi Pane, azienda specializzata nei prodotti da forno surgelati per la ristorazione. Insieme, Bassini 1963 – Glaxi Pane rappresentano un nuovo leader della panificazione surgelata con più di 20 mln di fatturato.

Bassini 1963, fondata a Forlì, ha raggiunto un fatturato di circa 11 mln ed è un’azienda di riferimento nel settore dei panificati surgelati destinati principalmente al mondo GDO. B assini 1963 è rinomata per la sua qualità, utilizza materie prime italiane selezionate e certificate, con l’ausilio di esperti panificatori che favoriscono processi di innovazione, mantenendo al contempo un alto grado di flessibilità e di personalizzazione del prodotto stesso, pur conservando una lavorazione artigianale .

La veneta Glaxi Pane, con un fatturato di circa 10 mln , è uno dei principali operatori di panificati surgelati per la ristorazione. L’azienda ha recentemente ultimato i lavori nel secondo stabilimento produttivo di Cadoneghe, che contribuirà ulteriormente a supportare i piani di crescita del Gruppo.

L’operazione rafforza la posizione competitiva del Gruppo e garantisce:

• Una vasta base di clienti, intensificando le relazioni su tutti i canali di distribuzione, inclusa la GDO, i distributori e la ristorazione

• Un vasto portafoglio prodotti da forno, sfruttando esperienze complementari e consolidate nel settore dei surgelati

• Impianti di produzione all'avanguardia con 3 stabilimenti situati in regioni italiane ben sviluppate ed in grado di rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti

Guardando al futuro, oltre alle prospettive di crescita organica, il Gruppo esplorerà ulteriori potenziali opportunità di crescita esterna in un mercato ancora frammentato, facendo leva anche sul rafforzamento delle sinergie commerciali, in particolare attraverso il network del Fondo Agroalimentare Italiano, in Italia e all'estero.

L’acquisizione di Glaxi Pane è stata completata da Antico Forno della Romagna, società di riferimento del brand Bassini 1963, con il supporto degli azionisti di maggioranza, Orienta Partners, un gruppo di imprenditori italiani, Indigo Capital e il Fondo Agroalimentare Italiano in qualità di nuovo investitore. Gli azionisti di Glaxi Pane, Silvio Galante, Anna Maria Stocco, Andrea Stocco e Adriano Schiavo hanno reinvestito nel nuovo Gruppo che si è creato. Il finanziamento a supporto dell’investimento è stato strutturato e concesso da Mediocredito Italiano.

Francesco Orazi, Gestore del Fondo Agroalimentare Italiano I, ha dichiarato: “Abbiamo il piacere di aver messo in relazione due operatori di successo, come Bassini e Glaxi Pane, leader nei rispettivi mercati di destinazione, con l’obiettivo di aiutarli a consolidare il settore di presenza e nel quale vediamo ulteriori opportunità di crescita. Bassini 1963 – Glaxi Pane è la quinta operazione di investimento del Fondo Agroalimentare Italiano I e caratterizza perfettamente il nostro approccio finalizzato a stimolare le imprese italiane ad aggregarsi per raggiungere la massa critica necessaria al fine di poter competere sul mercato nazionale ed internazionale.”