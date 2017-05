Bc Partners acquisisce Dentalpro

Fondi assistiti da BC Partners (“BC Partners”), società leader del private equity a livello internazionale, hanno raggiunto un accordo per acquisire DentalPro, gruppo dentistico leader in Italia, da Summit Partners, VAM Investments e altri investitori privati. L’operazione è soggetta all‘approvazione delle autorità competenti.

Fondata nel 2010 a Milano, DentalPro è leader del mercato italiano delle cliniche dentistiche, offrendo cure di alto livello attraverso 112 cliniche full service localizzate principalmente in centri commerciali. Presente e operativa in 40 provincie, DentalPro sostiene i medici collaboratori in ogni clinica attraverso l’organizzazione completa del servizio, tecnologie innovative e all’avanguardia, consentendo loro di focalizzarsi nelle cure accessibili ai propri pazienti.

DentalPro è cresciuta in modo esponenziale durante gli ultimi anni avviando a partire dal 2012 circa 50 nuove cliniche, rafforzando il proprio gruppo con due acquisizioni e facendo registrare tassi di crescita di ricavi ed EBITDA di oltre il 100% all’anno, con fondamentali clinici ed economici “best-in-class”.

BC Partners opera in Italia da oltre 30 anni. Di recente ha investito in Cigierre, principale catena italiana di ristoranti a tema, e OVS il più grande retailer nell’abbigliamento. Inoltre BC Partners vanta una forte esperienza nel settore dell’healthcare, avendo acquisito importanti operatori internazionali come Synlab, il più importante service provider di laboratori di analisi in Europa, Elysium, azienda leader inglese nei servizi nel settore della salute mentale e in alcuni dei principali gruppi ospedalieri in Europa, come GHG, Hirslanden e Teknon.

Nikos Stathopoulos, Managing Partner di BC Partners, ha dichiarato: “DentalPro è una delle società Italiane a più alto tasso di crescita, in uno dei segmenti healthcare più interessanti in Europa. Siamo lieti di diventare partner del fondatore e Amministratore Delegato Michel Cohen e di supportare il suo management team, caratterizzato da un alto profilo sia clinico che imprenditoriale, nello sviluppo del modello attuale. Crediamo inoltre che DentalPro rappresenti la piattaforma migliore per rendere più omogeneo e tecnologicamente avanzato il mercato così frammentato dei servizi dentistici in Italia e che sia anche in grado di espandere rapidamente il suo modello in Italia e all’estero”.

Michel Cohen, fondatore e amministratore delegato di DentalPro, ha così commentato: “Sono particolarmente orgoglioso e onorato del fatto che degli investitori del livello di BC Partners abbiano deciso di stringere una partnership con DentalPro per consolidare ancora di più i nostri servizi di qualità elevata. Dopo soli 7 anni dall’inizio dell’attività siamo diventati leader in Italia con 112 cliniche e 250.000 pazienti soddisfatti delle nostre cure. Vogliamo migliorare ancora questi risultati di successo con i nuovi azionisti. Ringraziamo Summit Partners per il costante supporto e la motivazione e l’impegno a volere garantire qualità e sviluppo. Tutto il management è entusiasta della prospettiva di lavorare ancora per molti anni con i nuovi partner”.

Thomas Tarnowski, uno dei Managing Director di Summit Partners, ha aggiunto:

“E’ stato un onore lavorare a fianco di Michel Cohen e dell’intero team di DentalPro, supportandone la visione strategica di offrire servizi dentistici di alta qualità, innovativi e accessibili ai pazienti italiani. Siamo molto lieti del passaggio di DentalPro a BC Partners per una nuova fase di crescita del Gruppo”.

BC Partners è stata assistita da PwC e supportata da Chiomenti e Dickson Minto sul versante legale, da Rossi & Soci su quello fiscale. White & Case LLP ha ricoperto il ruolo di legal advisor nei confronti di Summit Partners per DentalPro. BonelliErede è stato legal advisor per il management, Pavia&Ansaldo per Vam.