Bce: a maggio nuove banconote da 100 e 200 euro, più difficili da falsificare

A partire dal 28 maggio 2019 nell'Eurozona circoleranno le nuove banconote da 100 e 200 euro che, come quelle da 5, 10, 20 e 50 euro già rinnovate ed emesse a partire dal 2013, sono dotate di dispositivi anticontraffazione. I nuovi biglietti, presentati dalla Banca centrale europea, rimpiazzeranno quelli messi in circolazione nel 2002, quando è stata introdotta la moneta unica.

Le banconote da 100 euro, che rappresentano il 23% del valore totale di quelle in circolazione nell'Eurozona, "non sono un prodotto di nicchia per ricchi, bensì parte importante della nostra vita quotidiana", ha detto Yves Mersch, membro del direttivo della Bce. Le banconote da 200 euro rappresentano il 4% del valore delle banconote in circolazione nella zona.

Le nuove banconote, che hanno un ritratto della "Principessa Europa", un personaggio della mitologia greca, incorporato in una finestra trasparente, che si trova in una striscia di metallo a destra del biglietto, sono piu' sicure delle precedenti e piu' difficili da falsificare.

In particolare, come ha spiegato la Bce, il numero 100 o 200 è stampato in verde smeraldo e con piccoli simboli dell'euro, in un materiale che cambia colore quando la banconota e' inclinata, un effetto che nessun biglietto falsificato riesce a davvero imitare.