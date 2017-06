Bce: banche venete in liquidazione

La Banca centrale europea ha dichiarato che la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca sono “in fallimento o in probabile fallimento”. E’ la formula standard utilizzata per avviare la procedura di risoluzione di un istituto e in sostanza è il calcio d’avvio per la procedura di cosiddetto “salvataggio” che dovrebbe portare Intesa Sanpaolo a rilevare la parte “sana” delle due banche, lasciando allo Stato italiano le attività in maggiore difficoltà come i prestiti in sofferenza e quelli con un certo grado di rischio. Un’operazione che potrebbe costare alle casse pubbliche 10-12 miliardi di euro e che sta già suscitando molte polemiche. Dopo la pronuncia della Bce anche il Single Resolution Board ha deciso che le banche finiscano in liquidazione. Quest’ultima è la scelta che consente al governo italiano di chiedere alla Banca d’Italia di nominare un commissario liquidatore per ciascuna delle due banche.

Il governo interverrà nel fine settimana a sostegno delle banche venete, per assicurare la continua operatività e la tutela dei risparmiatori. Lo comunica il ministero dell'economia, sottolineando che "l'autorità di vigilanza della Bce ha dichiarato che Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca sono in una condizione definita 'failing or likely to fail'". "L'autorità europea - aggiunge il tesoro - responsabile delle decisioni di risoluzione bancaria (srb) ha deliberato che non sussistono tutti i requisiti previsti per una risoluzione". Il governo quindi "si riunirà nel fine settimana per adottare le misure necessarie ad assicurare la piena operatività bancaria, con la tutela di tutti i correntisti, depositanti e obbligazionisti senior".

La Banca centrale europea, spiega un comunicato, ha accertato che le due banche sono in dissesto o a rischio di dissesto, in seguito alla loro ripetuta violazione dei requisiti patrimoniali di vigilanza. Tale accertamento è stato disposto ai sensi del regolamento sul Meccanismo di risoluzione unico. Nonostante il tempo concesso dalla BCE per la presentazione dei piani patrimoniali, le due banche non sono state in grado di offrire soluzioni credibili per il futuro. Di conseguenza, la BCE ha considerato entrambe le banche in dissesto o a rischio di dissesto e ne ha dato debita comunicazione al Comitato di risoluzione unico, il quale è giunto alla conclusione che le condizioni per l'avvio di un'azione di risoluzione nei confronti dei due intermediari non erano soddisfatte. Le banche saranno quindi liquidate in base alle procedure di insolvenza italiane.

Banche venete, il Tesoro tratta con Intesa sul prezzo e gli esuberi

La vigilanza bancaria europea dà il calcio d'inizio alla procedura che porterà Veneto Banca e Popolare di Vicenza alla liquidazione e alla successiva vendita di asset a IntesaSanpaolo. Una procedura che sta suscitando polemiche, sia per il prezzo simbolico di un euro che la banca si è detta disposta a versare - e che infatti il Tesoro sta ancora cercando di alzare - sia per il forte impegno (si stima una cifra tra i 10 e i 12 miliardi) che cadrà sulle finanze pubbliche per farsi carico dell'operazione. Il premier Gentiloni assicura che "risparmiatori e correntisti" delle due banche sono garantiti.

Ieri sera dalla Bce è arrivata l'attestazione secondo cui "entrambe le banche stavano fallendo o erano vicine al fallimento". Di conseguenza, la Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca "saranno sottoposte alle procedure italiane di insolvenza". L'Eurotower ha "informato" il Single Resolution Board (Srb), l'organismo europeo che deve evitare impatti negativi di un fallimento bancario sul sistema, il quale ha concluso che "non ci sono le condizioni per un'azione di risoluzione". Era l'altro anello necessario per evitare il bail in, che avrebbe messo in pericolo anche i detentori di bond senior e i depositi sopra i 100 mila euro. Secondo l'Srb, le due banche non hanno portata sistemica e dunque possono essere messe in liquidazione coatta amministrativa, secondo le regole nazionali e non secondo la procedura della messa in risoluzione della disciplina europea.



Stamane, secondo le attese, e comunque in giornata il consiglio dei ministri varerà il decreto per consentire la separazione della parte "malata" delle due banche e, contemporaneamente, l'acquisizione degli attivi sani degli istituti da parte di Intesa. A seguire ci sarà la nomina dei commissari liquidatori (dovrebbe essere scontata la presenza tra questi di Fabrizio Viola, ad della Vicenza). Lunedì mattina gli sportelli riapriranno normalmente. Le condizioni globali della transazione si conosceranno nei prossimi giorni, finora si è parlato di un euro simbolico e di un dimagrimento complessivo degli organici di circa 3.500/4000 persone, di cui solo una parte (grossomodo 1.500) provenienti dalle fila delle due venete; il resto sarà pescato dal serbatoio di Intesa, sempre su base volontaria.

Onerosissimo il pedaggio per le finanze pubbliche: il Fondo esuberi sarà ricapitalizzato con circa un miliardo; complessivamente, l'esborso per lo Stato sarà nell'ordine dei 10-12 miliardi. Per gli attuali azionisti delle due banche (al 95% ed oltre il Fondo Atlante) ci sarà invece l'azzeramento del capitale, così come verranno azzerati i bond subordinati (circa 1,2 miliardi per le due venete). Salvi i correntisti e i titolari di bond senior. Se tutto procederà nella direzione indicata, persino entro lunedì potrebbe arrivare il disco verde definitivo della Commissione europea. Ieri sera un suo comunicato, dopo le decisioni della Bce e del Srb, parlava di "discussioni costruttive" e "progressi per trovare molto presto una soluzione".

La Direzione generale Concorrenza della Commissione verificherà che tutti i passaggi siano in linea con la disciplina sugli aiuti di Stato. Il dato politico è che il percorso e le varie tappe sono state pienamente condivise tra il governo e Bruxelles (ieri c'è stata un'ultima telefonata tra il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan e la commissaria alla Concorrenza, Margrethe Vestager). Il decreto per utilizzare i fondi pubblici, quel che resta di quei 20 miliardi messi a disposizione con il decreto salvabanche, dovrebbe aver ricevuto l'ok della Commissione. Ma non è escluso che chieda qualche modifica al piano.

Se la cornice è a questo punto certa, il nervosismo della giornata appena trascorsa la dice lunga sulle complessità ancora presenti. A partire dalle indiscrezioni sulla contrarietà di Bruxelles sulla gestione degli esuberi, che aveva fatto prontamente intervenire i sindacati sull'impossibilità di procedere con licenziamenti alla riduzione degli organici. Sembra poi che il governo abbia provato a negoziare con Intesa il coinvolgimento della banca nel ristoro dei bond subordinati in mano al retail, o un aumento del prezzo pagato. La banca nega quest'ultimo passaggio: di sicuro il mandato dell'amministratore delegato Carlo Messina è limitato dalla necessità di non aggravare in alcun modo la situazione patrimoniale del gruppo e di garantire il dividendo ai soci.