Bce, confermata la fine del Qe da gennaio. Tassi invariati fino a metà 2019

Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di lasciare i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,40%. La Bce si attende inoltre che i tassi di interesse di riferimento si mantengano su livelli pari a quelli attuali 'almeno fino all'estate del 2019' e in ogni caso 'finche' sara' necessario per assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine'.

Per quanto riguarda il quantitative easing, confermata la fine degli acquisti netti allo scadere dell'anno, mentre cambia la forumla usata dal Consiglio circa la politica di reinvestimenti, che procederanno "a lungo anche dopo l'aumento dei tassi e in ogni caso finche' sara' necessario per mantenere condizioni di liquidita' favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario'.