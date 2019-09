Bce, Conte: grande soddisfazione per candidatura Panetta

“Grande soddisfazione per la candidatura del dott. Panetta: l’Italia presenta un profilo di grande levatura professionale, competente, affidabile, ben accreditato a livello europeo. Anche in seno alla Bce il dott. Panetta dimostrerà il suo valore e la sua competenza professionale contribuendo a raccogliere le sfide della comune politica monetaria”. Lo afferma il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Bce: Centeno, Fabio Panetta unico candidato per board

Il direttore generale di Bankitalia, Fabio Panetta, è l'unico candidato per sostituire il francese Benoit Coeuré nel Consiglio esecutivo della Banca centrale europea il 1o gennaio del 2020. Lo ha annunciato il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, in una nota. "L'appello alle candidature si è chiuso oggi. Ho ricevuto un solo nome. L'Italia ha proposto Fabio Panetta", ha annunciato Centeno. La discussione sulla candidatura di Panetta avverrà all'Eurogruppo del 9 ottobre, mentre la raccomandazione per la sua nomina dovrebbe essere approvata dall'Ecofin il giorno successivo. Anche l'Europarlamento e la stessa Bce saranno consultati, prima della decisione finale del Consiglio europeo entro la fine dell'anno. Il Consiglio esecutivo (Executive board) della Bce è composto dal presidente, dal vicepresidente e da quattro membri.