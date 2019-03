Bce,Draghi fa ancora il pompiere: nuovi prestiti agevolati alle banche europee

Rallentamento economico in atto che, dopo la fine del quantitative easing che ha inondato l'economia europea con 2.100 miliardi di euro, tiene l'inflazione lontano dal target statutario della Bce del 2%. Così, come previsto, l'Eurotower, dopo aver confermato una forward guidance sul livello del costo del denaro a "tassi su livelli attuali almeno fino a fine 2019", è tornato a lanciare da settembre prossimo una nuova serie di iniezioni di liquidità attraverso operazioni trimestrali di rifinanziamento a più lungo termine, le cosiddette aste Tltro. Il nuovo programma di prestiti, che secondo quanto deciso in maniera coesa dal Consiglio direttivo termineranno a marzo, avrà una scadenza di due anni.





''Queste nuove operazioni - ha fatto sapere Bce - contribuiranno a preservare le favorevoli condizioni di prestito bancario e la regolare trasmissione della politica monetaria. Con le Tltro le controparti potranno prendere in prestito fino al 30% dello stock di prestiti idonei al 28 febbraio 2019 ad un tasso indicizzato al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso della durata di ciascuna operazione".

Come gli altri programmi Tltro, le nuove aste prevedono degli incentivi per mantenere condizioni di credito favorevoli.





La prima serie di Tltro era stata annunciata nel giugno del 2014, la seconda, composta da quattro operazioni, nel marzo 2016. I due precedenti round di Tltro sono in via di esaurimento. Quella attuale è dunque la terza serie posta in essere dalla Bce rese necessarie dalle nuove stime macroeconomiche dell'Eurotower riviste al ribasso sull'andamento dell'economia e dei prezzi nell'Eurozona.

"Le decisioni prese oggi mirano ad assicurare che l'inflazione rimanga su un percorso sostenibile verso ma sotto il 2%. Sebbene ci siano segnali che i fattori idiosincratici che hanno pesato nei mesi scorsi stiano recedendo, nondimeno appare che un sensibile rallentamento dell'espansione economica sia destinato a prolungarsi per il resto dell'anno", ha spiegato infatti Draghi in conferenza stampa a Francoforte.

Secondo l'Eurotower il Pil dell'Eurozona crescerà al ritmo dell'1,1% (stima ridotta rispetto al precedente +1,7%) quest'anno e dell'1,6% (da +1,7%) nel prossimo per poi scendere all'1,5% nel 2021. Così, secondo Draghi "la verifica incrociata degli esiti dell'analisi economica con le indicazioni derivanti dall'analisi monetaria ha confermato che un ampio grado di accomodamento monetario è ancora necessario affinchè l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine".

