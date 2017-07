Bce: Draghi, su inflazione ancora non ci siamo



Sull'inflazione "ancora non ci siamo". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, sottolineando che l'Eurotower deve essere "tenace, paziente e prudente"



Bce: Draghi, possibile discussione su tapering in autunno



La discussione sul tapering, l'avvio del ritiro degli stimoli monetari, "dovrebbe avvenire in autunno". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, sottolineando che una data precisa non e' stata comunque fissata.



Bce: Draghi, unanimi su no modifica "forward guidance"



Il comitato direttivo della Bce ha deciso all'unanimita' di "non modificare le 'forward guidance'" di politica monetaria e di "non fissare una data precisa su quando cominciare a discutere il cambiamento in futuro". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, in conferenza stampa. C'e' "fiducia" che il momento di cambiare le 'forward guidance' arrivi, ha sottolineato il numero uno dell'Eurotower, "ma quel momento", ha aggiunto, "non e' ancora arrivato".



Bce: Draghi, ripresa resta solida e ampia



Gli indicatori economici testimoniano che "la ripresa dell'area dell'euro continua a rimanere solida e a base ampia". La diagnosi e' del presidente della Bce, Mario Draghi, secondo cui "i rischi per la crescita sono largamente equilibrati". Tra i fattori che rischiano di rallentare la ripresa, il numero uno dell'Eurotower ha citato "il lento procedere delle riforme strutturali".



Bce: lascia tassi invariati, 'refi' a quota zero



Il direttivo della Bce ha lasciato invariati i suoi tassi principali. Il 'refi', il tasso di rifinanziamento pronti contro termine, resta a quota zero, mentre il tasso sui depositi, cioe' quello che le banche pagano per depositare i loro fondi a Francoforte, rimane negativo a -0,40%. Invariato anche il tasso marginale a +0,25%. Alle 14,30 e' prevista la conferenza stampa del presidente della Bce, Mario Draghi.