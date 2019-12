Bce, Lagarde debutta tagliando le stime. Eurolandia rallenterà nel 2020

L'economia europea rallenterà nel 2020 (rispetto alle previsioni di settembre). Christine Lagarde debutta nella sua prima riunione alla guida del Consiglio direttivo della Bce tagliando le stime di crescita per il 2020. Una diminuzione di un solo 0,1 punto percentuale (dall'1,2% all'1,1%), ma che ha un effetto di rinforzo dei timori degli investitori sul generale andamento dell'economia mondiale e che stoppa immediatamente gli acquisti in Borsa. Non solo sui listini del Vecchio Continente, ma anche oltre Oceano a Wall Street.

Subito dopo le parole della Lagarde, in cui il nuovo presidente della Bce ha spiegato che il Pil dell'eurozona crescerà a un ritmo più sostenuto nel 2019 (all'1,2% nel 2019, rispetto alle precedenti stime del +1,1%), ma che il tasso di crescita scenderà poi all'1,1% il prossimo anno, le Borse europee si indeboliscono, scivolando sui minimi di giornata e viaggiando poco sopra la parità mentre i future su Wall Street hanno virato in negativo preda dei timori per un rallentamento globale.



In precedenza, i future erano piatti, dopo che ieri la Fed aveva deciso di mantenere i tassi di interesse invariati ed aveva segnalato l'intenzione di non apportare cambiamenti alla sua politica monetaria almeno fino alla fine del 2020.

Nel commentare le nuove previsioni, però, la Lagarde si è mostrata meno pessimista sull'andamento economico perché i rischi al ribasso per l'outlook sono un po' meno pronunciati rispetto a qualche mese fa". "Non sto scommettendo su quando Usa e Cina arriveranno a un accordo commerciale", ha spiegato il successore di Mario Draghi, ma rispetto a qualche mese fa ci sono dei miglioramenti e entro stasera sapremo l'esito delle elezioni britanniche che potrebbero fornire qualche maggiore elemento di chiarezza.

"Certo siamo coscienti della crescita debole che abbiamo ora e sarebbe apprezzato un ritorno a un ritmo vicino al potenziale di crescita dell'eurozona e ci avvicineremo nel 2021 quando avremo una crescita all'1,4%", ha aggiunto.

