Bce, Lagarde difende i tassi negativi: “Creati milioni di posti di lavoro”

Non potevano mancare in conferenza stampa post-Consiglio direttivo che le domande a Christine Lagarde sulla decisione di fine dicembre della Banca centrale svedese di iniziare ad aumentare i tassi di interesse (alzandoli per la prima volta dal luglio del 2011, portandoli dal -0,25% allo 0%) in un’area valutaria che è si diversa dall’eurozona, ma economicamente uniforme. Nel 2009 la Riksbank era stata la prima al mondo ad applicare i tassi negativi alle banche commerciali per il deposito overnight della liquidità in eccesso. Ora ha invertito il trend.





"La decisione della banca centrale svedese di riportare i tassi di interesse a zero dopo un lungo periodo in territorio negativo riflette le condizioni locali e non deve indurre a trarre considerazioni per quanto riguarda la politica della Bce”, ha specificato la presidente della Bce interpellata su un tema molto sentito in Germania.



"La Riksbank ha determinato di riportare a zero i tassi e io credo che lo abbiamo fatto perché ha avuto risultati positivi dal periodo di tassi negativi, ma ogni regione economica ha logiche e condizioni proprie per le proprie strategie. Certamente come tutti siamo attenti a ogni sviluppo e come sempre prenderemo tutte le decisioni necessarie per assicurare il conseguimento del nostro obiettivo di stabilità dei prezzi”, ha aggiunto la Lagarde che poi è tornata a difendere le scelte del predecessore e la linea della maggioranza del Consiglio direttivo: "I tassi negativi hanno creato milioni di posti di lavoro" e favorito la ripresa della crescita economica e ora “c’è una valutazione unanime che il tiering sta funzionando, nessun dubbio".

“Non svelo un segreto dicendo che a settembre alcuni governatori erano scettici sul sistema di 'tiering' ma nella riunione odierna non ho sentito alcuna voce contraria”, ha aggiunto.