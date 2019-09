Bce, Lagarde: "Necessaria una politica monetaria accomodante di lungo periodo"

“La politica monetaria deve restare altamente accomodante per un prolungato periodo di tempo perche' l'inflazione torni al target 'sotto ma vicino al 2%”, sono d'accordo con il board della Bce'. Lo ha detto Christine Lagarde all’Europarlamento. La futura presidente della Bce, rispondendo a una domanda sulla politica monetaria nei prossimi mesi ha indicato che una politica monetaria accomodante e' ancora necessaria visti 'i rischi che affronta l'economia della zona euro nel breve termine' e dato il basso livello di inflazione. La futura presidente della Bce Christine Lagarde ritiene necessario proseguire nella riflessione sul quadro di riferimento per la politica monetaria.



"Molte banche centrali di grande reputazione come quella canadese lo rivede ogni cinque anni, la Federal Reserve lo rivede frequentemente e nel corso della presidenza di Mario Draghi alla Bce ci sono gia' stati elementi di riesame di alcune componenti monetarie allo scopo di determinare qual e' il significato del target di un tasso di inflazione 'sotto ma vicino al 2%''.



Secondo Lagarde non si conosce esattamente la risposta: "Parliamo dell'1,6% o dell'1,9%? Chiaramente c'e' flessibilita' tra questi due poli', certo 'non si tratta dell'1,6%, ma non viene detto esattamente' qual e' il livello. Lagarde ha indicato di voler 'incoraggiare queste riflessioni", per chiarificare il quadro di riferimento della politica monetaria.

Tale chiarificazione e' tanto piu' necessaria per comunicare efficacemente ai cittadini della zona euro le scelte di politica monetaria soprattutto in un contesto in cui sono forti le pressioni populiste e nazionaliste. Il rapporto con le opinioni pubbliche viene considerato dalla futura presidente Bce un elemento chiave della strategia della 'inclusivita'' della politica della banca centrale.