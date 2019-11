Bce, Lagarde: servono nuovi investimenti pubblici comuni

"​Mentre le esigenze di investimento sono ovviamente specifiche per ciascun paese, oggi esiste un caso trasversale per gli investimenti in un futuro comune più produttivo, più digitale e più verde". Lo ha detto il presidente della Bce, Christine Lagarde, intervenendo a un convegno a Francoforte sul futuro dell'area euro, in cui chiede ai paesi europei di impegnarsi in nuovi investimenti pubblici. ​"Anche quando i governi devono consolidare le proprie finanze, abbiamo un interesse comune a mantenere livelli sufficienti di investimenti pubblici". "​Gli investimenti pubblici nell'area dell'euro rimangono leggermente al di sotto dei livelli pre-crisi - sostiene Lagarde - La quota della spesa produttiva sulla spesa primaria totale - che oltre alle infrastrutture comprende R&S e istruzione - è diminuita in quasi tutte le economie dell'area dell'euro dopo la crisi. E stanno emergendo nuove esigenze di investimento". "Sia le politiche nazionali che i programmi europei come InvestEU hanno un ruolo da svolgere. E anche lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività è un buon inizio. Questo strumento riconosce che, anche quando i governi devono consolidare le proprie finanze, abbiamo un interesse comune a mantenere livelli sufficienti di investimenti pubblici. Ma un'economia domestica più forte si basa anche su maggiori investimenti delle imprese e per questo aumentare la produttività è altrettanto importante. Le imprese devono avere fiducia nella crescita futura se vogliono impegnare capitali a lungo termine".