bce: tagliare tasse sul lavoro per favorire la crescita nell'eurozona

Le entrate derivanti dall'incremento della tassazione sul lavoro "sono aumentate notevolmente durante la fase di consolidamento" dei conti pubblici in Europa negli ultimi anni e un "taglio alle tasse sul lavoro favorirebbe molto la crescita". Lo afferma la Bce in un'anticipazione del prossimo bollettino economico secondo cui bisognerebbe fare "maggiore affidamento" sulla tassazione dei consumi e delle proprieta' che sono "meno distorsive". Inoltre, dice la Bce, una transizione verso una "maggiore tassazione delle proprieta' puo' essere anche favorevole in termini di equita'".

