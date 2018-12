Bce, un finlandese per il dopo-Draghi. Il Ft: Liikanen candidato più probabile

Erkki Liikanen, ex governatore della Banca centrale finlandese, e' considerato il candidato piu' probabile, anche se non necessariamente il migliore, per prendere il posto di Mario Draghi come numero uno della Banca centrale europea. E' quanto emerge da un sondaggio del Financial Times, secondo cui gli economisti intervistati vedrebbero di buon occhio la nomina di Benoit Coeure, membro del Comitato esecutivo della Bce.

Il mandato di otto anni di Draghi scadra' il prossimo ottobre e il suo successore dovra' prendere decisioni cruciali per l'Eurozona, in particolare stabilendo quanto velocemente rivedere la politica monetaria ultra-accomodante della Bce. Tra i 24 economisti sentiti dal quotidiano finanziario, sette hanno indicato Coeure come candidato preferito, ma solo uno ritiene che sia quello con piu' chance di essere nominato. Viceversa, otto ritengono che Liikanen sia il favorito, anche se solo secondo tre e' effettivamente il migliore.

"Liikanen unisce esperienza come banchiere centrale e notevole esperienza politica in Finlandia come ministro delle Finanze e nella Commissione europea come commissario", ha detto Andre Sapir, professore alla Free University of Brussels. Tra i candidati considerati papabili ci sono anche Villeroy de Galhau, governatore della Banca di Francia, Olli Rehn, successore di Liikanen alla guida della Banca di Finlandia ed ex vicepresidente della Commissione europea, e Jens Weidmann, presidente della Bundesbank, le cui quotazioni sono pero' in discesa. Gli economisti intervistati non ritengono che il nome del successore di Draghi sia annunciato prima delle elezioni per il Parlamento europeo di maggio.