BDO Italia inaugura la ELITE BDO Lounge

10 i settori rappresentati, 6 le regioni, per un fatturato totale di 900 milioni di euro e 3.200 dipendenti.

Il tessuto storico dell'economia italiana, e non solo, si trova riunito nella nuova Elite BDO Lounge. Le aziende hanno dichiarato che le motivazioni per farne parte non risiedono solo nell'apertura del capitale, ma soprattutto nell'aver compreso che la crescita fine a se stessa, senza una reale cultura aziendale, un serio networking, una rinnovata visibilità, una governance efficace non può portare al successo. In particolare, il ricambio generazionale può accelerare determinate partnership sui mercati internazionali e creare la visibilità necessaria.

Dove si situa BDO in questo percorso? Nel coaching e nel tutoring, accompagnando titolari e managers su temi come le strategie, i capitali, l'organizzazione e la governance. In una seconda fase si possono prevedere workshop per raggiungere obiettivi specifici e la fornitura di servizi ad hoc, fino ad arrivare alla certificazione.



IL PREMIO MARIO UNNIA - TALENTO & IMPRESA



La scelta di intitolare il premio a Mario Unnia è insita nel suo essere stato "sociologo, politologo, economista d’impresa, scrittore, intellettuale curioso, vivace e provocatore" come lo ha definito Gianfranco Fabi sulle pagine del Sole 24 Ore all’indomani della sua scomparsa nel gennaio 2016.

Il Premio si propone di valorizzare le aziende italiane portatrici di idee innovative, capaci di unire il talento e l’impresa in un connubio vincente. Permette di intercettare queste storie italiane: talento e impresa declinati in una serie di categorie di aziende italiane piccole e medie, spesso sconosciute. Il tessuto che sostiene l'economia del nostro Paese. La premiazione sarà il prossimo 4 luglio 2018.



INNOVAZIONE SOSTENIBILE



L'innovazione sostenibile è uno dei temi più interessanti, anche per gli investitori istituzionali. Non dimentichiamo che da quest'anno le aziende italiane compileranno un "bilancio di sostenibilità". Alcuni spunti su cui riflettere: il valore del confronto, l'attività di mentoring. Con modalità proattive diverse: essere leader oggi non significa poter restare leader anche fra qualche anno, senza un percorso di crescita e una strutturazione vincente.

La collaborazione fra Elite e BDO conferma l'intento di essere al servizio dell'imprenditore, senza forzarne le scelte: tradurre le strategie in piani per chi investe nella crescita (ad esempio i fondi di private equity). I ritorni devono essere misurati: occorre arrivare preparati a tutti i temi della crescita, ma alla fine le scelte sono in capo all'imprenditore.

BDO ITALIA



BDO Italia, parte del network globale di revisione contabile e consulenza alle imprese, ha ufficialmente inaugurato oggi la ELITE BDO Lounge. La nuova ELITE BDO Lounge vedrà il network di revisione e consulenza al fianco delle aziende per la creazione di un percorso di crescita condiviso. Le imprese coinvolte, infatti, potranno contare sull’intervento formativo degli esperti di BDO Italia, che metteranno in atto un programma dedicato e mirato di coaching direttamente in azienda. La società provvederà anche a fornire consulenza mirata in vista di un obiettivo di crescita e di networking personalizzato.

ELITE



ELITE è il programma internazionale del London Stock Exchange Group dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita. ELITE dà accesso a numerose opportunità di finanziamento, migliora la visibilità e attrattività delle imprese, facilita il contatto con potenziali investitori e affianca il management in un percorso di cambiamento culturale e organizzativo.

Le nuove società che fanno il loro ingresso ufficiale nel programma di Borsa Italiana oggi sono rappresentative di 10 diversi settori merceologici e industriali e provengono da 6 diverse regioni. Il fatturato aggregato è pari a 900 milioni di euro e un totale di 3.200 dipendenti.



PARTNERSHIP FRUTTUOSA



Simone Del Bianco, Managing Partner di BDO ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di portare avanti la nostra fruttuosa partnership con Borsa Italiana legando la nostra esperienza e la nostra attenzione al talento delle imprese italiane con il programma ELITE, un progetto vincente, in cui crediamo fermamente. In BDO Italia, siamo convinti che il talento delle imprese italiane sia enorme. Oggi, collaborando con ELITE e lanciando la seconda edizione del nostro Premio Mario Unnia – Talento & Impresa, vogliamo aiutare queste aziende a crescere e ad esprimere tutto il loro potenziale, a beneficio di tutto il nostro Sistema Paese.”



ACCESSO AI CAPITALI



Luca Peyrano, CEO di ELITE ha detto: “14 imprenditori eccellenti si uniscono oggi alla community ELITE. Il programma supporterà queste aziende nel loro percorso di crescita attraverso processi di internazionalizzazione, innovazione e valorizzazione del talento. Insieme a BDO, grazie all’ambiente dedicato della Lounge, le nuove ELITE acquisiranno tutti gli strumenti per valutare l’accesso ai capitali per la crescita, mettendo a disposizione degli imprenditori nuove conoscenze, nuove relazioni ed esperienze per valorizzare le proprie realtà aziendali a livello globale.”



LE SOCIETA'

Le nuove società ELITE sono:

Azienda Settore Regione Assegnatari Associati Arborea Produzione di Generi Alimentari Sardegna Capua Bioservices Farmaceutica e Biotecnologia Campania EGM Altri Prodotti Industriali Lombardia Fox Bit Industria Aerospaziale e Difesa Campania Gi.Mel Prodotti per la persona e Moda Puglia ICAM Produzione di Generi Alimentari Lombardia IED Commercio Generale Lombardia Lefay Resorts Viaggi e Tempo Libero Lombardia Officina Farmaceutica Italiana Chimica Lombardia Pastificio Riscossa - F.lli Mastromauro Produzione di Generi Alimentari Puglia Rudy Project Tempo Libero Veneto Silvateam Chimica Piemonte Spindox Software e Servizi Informatici Lombardia Tesi Software e Servizi Informatici Piemonte



BDO è tra i principali network internazionali di revisione e consulenza aziendale con 73.854 professionisti altamente qualificati in 162 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 700 professionisti e 20 uffici, una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.