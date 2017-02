Beer Attraction chiude col botto: 20.685 visite (+42% SUL 2016)

L’edizione 2017 di Beer Attraction si è chiusa con numeri davvero ragguardevoli: le visite sono state 20.685 (+42% sul 2016), 430 gli espositori (+23%), 600 i business meeting (furono 300 lo scorso anno) con buyer altamente profilati provenienti da 15 diversi Paesi, 90 eventi (tra concorsi, seminari, competizioni come Birra dell’Anno di Unionbirrai e i Campionati di Cucina italiana della FIC, show cooking, workshop tecnici), 184 giornalisti e blogger - italiani ed esteri - accreditati con una straordinaria visibilità su grandi media e social.

Beer Attraction si è mostrato nelle sue valenze di appuntamento del tutto nuovo per il mercato, grazie ad un format originale e dinamico di filiere e merceologie al servizio dell’horeca e delle tecnologie beverage. Le aziende hanno partecipato in maniera interattiva, contestualizzando i loro prodotti in proposte innovative di ristorazione. I contenuti degli eventi hanno puntato soprattutto alla professionalizzazione degli operatori dei tre diversi settori, contribuendo allo sviluppo complessivo dei rispettivi mercati.

Sabato scorso, al taglio del nastro affidato a Emma Petitti, assessore al bilancio e al riordino istituzionale della Regione Emilia-Romagna, sono intervenuti anche l’assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini, Jamil Sadegholvaad e Lorenzo Cagnoni, presidente di IEG Italian Exhibition Group, la società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza.

Sul palco con loro Melissa Cole, beer sommelier e giornalista di fama mondiale e Gert Klotzke, presidente della Commissione Culinaria della Worlds Chef Association ed ex-capitano della nazionale cuochi svedese.

Il presidente di IEG, Lorenzo Cagnoni, ha dichiarato: "Beer Attraction si è accreditato definitivamente quale appuntamento imprescindibile per gli operatori del comparto horeca e nel periodo dell’anno a loro più idoneo. L’aver unito le capacità professionali dei migliori mastri birrai e dei grandi chef in un territorio unico per concentrazione di locali e format innovativi come quello riminese, ha fornito quel plus di know-how indispensabile a moltiplicare il business e a lanciare tendenze sulla scena mondiale”.

“La filiera italiana della birra - aggiunge Corrado Facco, managing director di IEG – è stata protagonista di questa edizione. Gli esperti del settore hanno potuto apprezzare la notevole crescita qualitativa, così come l’innovazione delle tecnologie di produzione. Possiamo dunque affermare che l’Italian style si conferma foriero di interessanti sviluppi anche a livello internazionale”.

La prossima edizione di Beer Attraction si terrà dal 17 al 20 febbraio 2018, mentre gli imminenti appuntamenti di IEG, sono nella sede di Vicenza, dal 25 al 27 febbraio con Pescare Show, dal 5 al 7 marzo con Rac Moda Calzature e dall’11 al 14 marzo con Koinè. La sede di Rimini si sta invece già preparando per accogliere – dal 15 al 17 marzo – Enada Primavera e, dal 17 al 18 marzo, Elettromondo.

