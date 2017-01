Beretta perde l'esercito Usa: cambio pistole negli Stati Uniti

Usa: dopo 22 anni addio a Beretta M9, Sig Sauer per Us Army



Dopo 22 anni l'esercito americano ha annunciato che la nuova pistola di ordinanza dei suoi soldati sara' Sig Sauer 'SIG P228' 9x19mm Parabellum (prodotta in New Hampshire e conosciuta la sigla M11 per l'esercito Usa, della elvetica Schweizerische Industrie Gesellschaft e della tedesca Sauer & Sohn). La M11 andra' a sostituire progressivamente le ancora estremamente valide italiane Beretta M9, l'arma dei G.I. americani sin dal 1985, che prese all'epoca il posto della celebre Colt. Il contratto ha un valore totale di 580 milioni di dollari, ha riferito l'Us Army. Le prime Sig Sauer, apparse anche nell'ultimo film di 007 Spectre, saranno consegnate ai militari Usa nel corso del 2017.



Usa: Beretta, da gara esercito no effetti su investimenti e posti



In un comunicato Franco Gussalli Beretta, Presidente di Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, commenta la notizia dell'assegnazione dell'appalto per la nuova arma d'ordinanza dell'esercito Usa MHS (Modular Handgun System) all'americana Sig Sauer ricordando che "la (pistola Berettta,ndr) M9, prodotta in 4,5 milioni di esemplari e venduta in oltre 50 Paesi, accompagna i militari statunitensi dal 1985. Un risultato che in termini di prestigio internazionale ha contribuito alla crescita del nostro Gruppo. Dopo oltre trent'anni di fornitura ininterrotta, grazie a vari rinnovi dell'appalto originario, l'ultimo dei quali prevede consegne fino al 2018, il nostro gruppo aveva preventivato la concreta possibilita' che la gara di quest'anno potesse vedere un avvicendamento, se non altro per una comprensibile logica di alternanza e al netto di qualunque considerazione tecnologica o qualitativa. L'azienda monitorera' comunque con attenzione le fasi successive di questo contratto che per sua natura puo' evolvere in diverse direzioni. Pur essendo naturalmente rammaricati, guardiamo con serenita' al futuro, in quanto avevamo gia' predisposto una serie di azioni che ci permettono oggi di proseguire senza dover variare i nostri piani di investimento e sviluppo nelle strutture di qua e di la' dall'oceano". Il gruppo Beretta, che per il 95% del suo fatturato opera all'estero, e' attivo in oltre 100 mercati e partecipa costantemente a gare con forze armate e corpi di polizia nel mondo, con diverse tipologie di prodotto. La collaborazione con l'esercito americano continua ed altre gare sono attualmente in corso.