Ora Buffett scommette sul fintech . Chip da 600 milioni negli Emergenti

La Berkshire Hathaway di Warren Buffett, uno degli uomini più ricchi al mondo che ha fatto le sue fortune investendo in Borsa, scommette sul fintech, dimostrazione di come la conglomerata americana meglio conosciuta per i suoi investimenti nelle blue chip stia imboccando nuove direzioni.

Negli ultimi mesi il gruppo ha investito 600 milioni di dollari in due grandi aziende concentrate sui mercati emergenti: la brasiliana StoneCo, specializzata nella gestione dei pagamenti, e la controllante dell'indiana Paytm, il piu' grande servizio indiano di pagamenti da dispositivi mobili.

A guidare Berkshire in un nuovo territorio è Todd Combs, uno suoi due gestori (l'altro e' Ted Weschler). La conglomerata ha acquistato una quota in Paytm di circa 300 milioni di dollari lo scorso agosto e ha comprato titoli Stone durante la sua recente Ipo.

Il cosiddetto Oracolo di Omaha in passato aveva detto pubblicamente che la sua azienda doveva trovare nuovi terreni su cui investire la sua montagna di cash, pari a 111 miliardi di dollari a meta' 2018.