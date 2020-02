Bers, Padoan in corsa per guida. Sfida una francese e un polacco

E' un'istituzione che conosce bene, essendo stato seduto nel consiglio dei governatori quand'era ministro dell'Economia italiano. Carta a cui può aggiungere le altrettante esperienze internazionali come direttore esecutivo per l'Italia al Fondo Monetario e come vice segretario generale e capo economista dell’Ocse. Secondo quanto riferiscono fonti comunitarie Pier Carlo Padoan, parlamentare del Pd ed ex numero uno del Tesoro nei governi Renzi e Gentiloni, è uno dei tre candidati alla presidenza della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers).

Un ruolo per cui dovrà vedersela con la francese Odile Renaud-Basso e il polacco Tadeusz Koscinski. Ma il settantenne economista romano che insegna alla Sapienza parte favorito per quello che è uno dei ruoli di prestigio del sistema delle banche multilaterali di sviluppo regionale, sistema di cui fa parte anche la Banca europea degli investimenti (Bei) che ha al proprio vertice un altro italiano: l'economista Dario Scannapieco che dal 2007 ne ricopre la carica di vicepresidente.

La Bers, di cui vicepresidente è stato anche l'ex Banca d'Italia e UniCredit Fabrizio Saccomanni, è un organismo nato a Parigi (ma la sede è a Londra) nel 1990 per favorire la riconversione sia politica verso sistemi liberaldemocratici sia economici dei Paesi ad economia pianificata ex comunisti all'economia di mercato. L'istituzione, di cui fanno gola i cospicui finanziamenti che fanno da volano agli investimenti, deve aiutare i Paesi nella messa in opera delle riforme economiche e strutturali, comprese quelle miranti allo smantellamento dei monopoli, alla decentralizzazione ed alla privatizzazione, riforme tali da aiutare le loro economie a divenire pienamente integrate nell’economia internazionale.

Secondo quanto scrive Business Insider, la questione della successione al britannico di origini indiane Sir Suma Chakrabarti verrà affrontata al prossimo incontro dei ministri delle Finanze Ue a Bruxelles. Mentre la nomina effettiva arriverà in occasione del meeting annuale della Bers a Londra, dove il 13 al 14 maggio il consiglio dei governatori della Bers sceglierà un nuovo presidente.

