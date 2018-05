Bilancio 2017 Sorgenia: cresce EBITDA, triplicano utili. Lanciato nuovo spot

Bilancio 2017 Sorgenia: cresce EBITDA, triplicano utili. Successo delle nuove strategie e della trasformazione digitale

L'AD di Sorgenia, Gianfilippo Mancini, ha presentato oggi il Bilancio 2017 del gruppo, evidenziando risultati importanti che rappresentano appieno la 'nuova Sorgenia'. Approvato dall’assemblea dei soci, il bilancio registra infatti un Ebitda di 161 milioni di euro, in crescita del 30% rispetto al 2016. Triplicato l’utile netto che ha raggiunto 44 milioni di euro - erano 15 milioni nel 2016. Ancora, l’indebitamento finanziario netto scende a 715 milioni di euro (dagli 883 milioni di fine 2016), ovvero 1 miliardo di euro in meno dall’inizio della ristrutturazione a marzo 2015 - quando l’indebitamento si attestava a 1.710 milioni di euro. Rimborsati alle banche inoltre, nel corso dell’ultimo anno, 340 milioni di euro. In crescita tutte le principali attività: la produzione a gas, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la vendita di energia e servizi ai clienti finali. Grazie a questi risultati, Sorgenia è oggi la prima azienda italiana non incumbent nel mercato libero dell’energia, e la prima sui canali digitali.

L'Amministratore Delegato Gianfilippo Mancini ha commentato così i risultati positivi di Sorgenia: “In meno di tre anni dal cambio di proprietà, Sorgenia è stata trasformata e rilanciata. Questa trasformazione ha fatto bene ai conti e ci consente ora di essere protagonisti in un mercato che sta cambiando in modo sostanziale e veloce. Sono particolarmente soddisfatto perché il rilancio di Sorgenia rappresenta un successo sia per le banche che la hanno finanziata e supportata in questi anni difficili, sia per i cittadini e le imprese italiane, che possono ora contare su un operatore fortemente innovativo e competitivo per soddisfare i propri fabbisogni di energia”. E ha aggiunto: "Abbiamo raggiunto diversi obiettivi grazie alla grande attenzione ai costi e alla flessibilità: la riduzione dei costi e la flessibilizzazione degli impianti di produzione hanno dato ottimim riscontri sul mercato. Abbiamo puntato anche sullo sviluppo del mercato finale, in particolare per le pmi, puntando su offerte innovative che passano attraverso i canali digitali. Il Lavoro fatto ad oggi proietta anche in avanti Sorgenia, con nuove opportunità e nuove soluzioni per i clienti finali". I clienti digitali di Sorgenia beneficiano infatti dell’offerta più vantaggiosa sul mercato, che alleggerisce le bollette eliminando tutti i costi di intermediazione. Benefici che potranno essere estesi a milioni di cittadini con la fine del regime di maggior tutela, prevista dal luglio 2019. Anche per le imprese, Sorgenia punta sull’offerta di servizi personalizzati in chiave digitale, con check up per l’efficientamento, strumenti per la gestione dei consumi e servizi innovativi come la mobilità elettrica con sistemi di ricarica intelligenti e flessibili.

Bilancio 2017 Sorgenia: cresce EBITDA, triplicano utili. Lanciato anche il nuovo spot per la campagna pubblicitaria di Sorgenia con protagonista Bebe Vio

Al via dal 13 maggio la nuova campagna di comunicazione di Sorgenia. Ancora una volta, protagonista è la campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio, per raccontare la visione del futuro della digital energy company, che ribadisce il proprio posizionamento come “Your Next Energy” arrivando a dichiarare – insieme a Bebe – che “domani è una figata”. Si tratta di una visione che mette al centro l’uomo, l’evoluzione sociale, l’ambiente. "Lo spot rappresenta la visione positiva del futuro che abbiamo in Sorgenia, in particolare dell'energia - ha spiegato Gianfilippo Mancini - Grazie alle fonti rinnovabili, alle tecnologie e al digitale, crediamo che oggi ci siano molte più opportunità per i cittadini italiani. La colonna sonora è infatti 'Futura' di Lucio Dalla e l'interprete è ancora una volta Bebe Vio, che rappresenta molto bene anche i valori che vogliamo incarnare in Sorgenia: un'azienda giovane, dinamica, ottimista, attenta al sociale e che è tornata più forte di prima".

Nel film, Bebe è ritratta in uno scenario di estrema suggestione: sotto un'ampissima cupola di vetro e luce, tra due enormi specchi posti al centro della scena, è in assetto da schermitrice, sulla sua sedia. Il volto e le parole di Bebe sono accompagnate da immagini rapide e naturali, prese dalla realtà di tutti i giorni: bambini al parco giochi e giovani che condividono un’auto per un tragitto in comune, professionisti alle prese con lo smartphone, scuole dove bambini di origini diverse ridono fra di loro, padri in cucina con i figli. Mentre queste immagini disegnano la bellezza dei tempi che stiamo vivendo, di un futuro migliore che è già presente, il testo si sviluppa per negazione, sottolineando quello che fino a poco fa non era patrimonio comune: nessuna inclusione, nessuna tecnologia abilitante, nessuna opportunità.

“Si tratta di un video al contempo coinvolgente e positivo che sottolinea conquiste non scontate che in questi anni la società è riuscita a raggiungere – commenta Simone Lo Nostro, ICT & Market Director di Sorgenia - Vivere questo momento storico è appassionante e ci offre la possibilità di innovare e migliorare ogni giorno quello che offriamo ai consumatori. Siamo la prima digital energy company italiana, offriamo un servizio completamente digitalizzato e un’energia 100% rinnovabile ma i nostri prodotti andranno sempre più nella direzione di migliorare la vita ai nostri clienti perché il domani è una figata”.