Binck, al via l'offerta di Weekly USA sulle piattaforme della banca

BinckBank N.V.,BinckBank: al via l'offerta di opzioni settimanali USA

BinckBank N.V., il gruppo olandese quotato sul listino Euronext della Borsa di Amsterdam, ha annunciato che a partire dal 24 settembre su tutte le piattaforme offerte (ProTrader, WebStart, e BinckApp) saranno disponibili le seguenti classi settimanali di opzioni USA:

Opzioni su azioni:

AAPL Apple

AMZN Amazon.com

BABA Alibaba

FB Facebook

GOOG Alphabet (google)

MSFT Microsoft

MU Micron Technology

NFLX Netflix

NVDA NVIDIA

TSLA Tesla

Opzioni su indici/ETF:

SPX S&P500

SPY SPDR S&P500 ETF

QQQ Invesco QQQ ETF (Nasdaq100)

“Negli ultimi mesi abbiamo lavorato per poter introdurre nell’offerta di Binck anche le opzioni settimanali quotate negli Stati Uniti”, spiega Vincenzo Tedeschi, Direttore Generale di BinckBank Italia. “Abbiamo accolto con interesse la richiesta avanzata da alcuni nostri clienti e ora siamo entusiasti di poter aggiungere anche questo prodotto nel paniere dei prodotti sui quali è possibile operare dalle nostre piattaforme. L’operatività su questi nuovi strumenti rende l'offerta di Binck sulle opzioni l’offerta di Binck sulle opzioni la più ampia oggi disponibile in Italia. Inoltre il sistema per la marginazione marginazione in global position offerto da Binck permette una efficiente gestione dei margini e delle coperture, sia multiasset sia multicurrency"multicurrency.