Bitcoin, effetto Libra: supera i 10mila dollari. Top da marzo 2018

Il prezzo del bitcoin, la principale criptovaluta, ha superato i 10mila dollari per un bitcoin per la prima volta dal marzo 2018. Nella notte tra domenica e lunedi', il prezzo della criptovaluta e' salito a 11.251,21 dollari per un bitcoin, al massimo da quasi 16 mesi.



"Il rimbalzo del prezzo del bitcoin e' dovuto principalmente al rinnovato interesse globale per le criptovalute e la tecnologia che sta dietro di loro", ha affermato Naeem Aslam, analista di Think Markets.



Secondo lui, il progetto Libra di Facebook "ha portato un vento favorevole piu' che necessario per l'ambiente" delle criptovalute. La scorsa settimana il social network americano aveva formalizzato il suo progetto di criptovaluta, il cui lancio e' previsto per il 2020.



Secondo la maggioranza degli analisti, il fatto che un'azienda come Facebook si stia lanciando in questo settore da' visibilita' a questi beni virtuali. Dall'inizio della scorsa settimana il bitcoin ha guadagnato circa il 20 per cento. La criptovaluta rimane tuttavia ben al di sotto del suo record assoluto di 19.511 dollari, raggiunto a dicembre 2017.