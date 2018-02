Bitcoin, il re del rischio. L'oro non luccica più, spazio al rischio Bitcoin

L’oro non luccica più’ per gli investitori ed allora, quasi in automatico, si aprono le porte per investimenti alternativi, molto spesso pericolosi come le criptovalute. Investimenti estremi ma molto redditizi, quelli fatti in Bitcoin. Investimenti di denaro a volte opaco, non tacciabile. E non sarebbe fantapolitica pensare che la Corea del Nord un giorno vicino potrebbe pensare di investire sulle piattaforme delle criptovalute. L’isteria, attorno ai bitcoin, e’ crescente e pure contagiosa.

Ovvio sono percorsi per investitori dai nervi saldi, il cuore robusto e amanti delle montagne russe.

Infatti e’ innegabile la forte volatilità’ della criptomoneta come pure l’altissimo indice di rischio dell’investimento.

Un rischio talmente alto che fa dire ad un esperto internazionale come A.Bailey, Capo dell’Authority UK, l’uomo che controlla i mercati, 'che chi investe in bitcoin deve essere pronto a perdere tutto’.

Bitcoin, il re del rischio. Un mercato sulle montagne russe

Il 12 gennaio dell’ormai lontano 2009 vi fu la prima transazione in Bitcoin della nostra storia e il 10 dicembre 2017 sul mercato di Chicago il debutto dei ‘future’ in bitcoin.

Se la criptomoneta è rischiosa figuriamoci come potrebbe essere il salto nel vuoto di sottoscrivere contratti future in bitcoin dove si scommette sul possibile rialzo o ribasso della criptovaluta.

Rialzi o ribassi sono eufemismi quando si parla di criptovalute.

Il bitcoin a inizio del 2017 aveva un valore di 960 dollari, a dicembre dello scorso anno si e’ arrivati a circa 20000 dollari , mentre oggi il valore si è praticamente dimezzato, sceso a 9850 dollari.

E tutto questo su e giu’ in un mercato mondiale che nei primi mesi del 2017 aveva una capitalizzazione per le criptovalute pari a 170 miliardi di dollari

Bitcoin, il re del rischio. I falsari ormai disoccupati

Quelli che un tempo erano i falsari, gli artisti del cliché, unici nel copiare la carta moneta, la filigrana e tutto quanto era inerente al biglietto di carta, ora hanno convenienza a fare domanda di pensione. Altrimenti la disoccupazione è dietro l’angolo.

In teoria chiunque può’ creare la moneta virtuale utilizzando un computer. Nella realtà il problema è molto più complesso dato che per sviluppare l’algoritmo è necessario una potenza notevole di calcolo.

Le previsioni sul trend delle criptomonete sono quanto di più ballerino ci si possa aspettare. Qualcuno afferma che la spinta rialzista avrà’ il suo massimo nel 2018 con cifre improponibili, parliamo di 60000 dollari, per poi sprofondare nel 2019 a 1000 dollari.

Bitcoin, il re del rischio. Il colpevole ritardo dell’Autorità di Vigilanza

Fantaeconomia? Può’ essere, certo è che siamo di fronte ad un colpevole ritardo delle Autorità di Vigilanza che non sono ancora riuscite a regolamentarlo.

Non bisogna demonizzarlo ma occorre essere in grado di colpire quelle criptovalute che nascono nello spazio di un mattino e sono delle vere proprie truffe.

Certo perché il bitcoin ha successo grazie al suo alto potenziale di aggirare tutte le regole, comprese quelle relative alla supervisione.

Questo vuoto permette a soldi sporchi o poco trasparenti di prendere un percorso di investimento senza rischi e con l’alta probabilità’ di diventare , nel breve periodo, soldi perfettamente puliti.

Indubbiamente anche se ai più la criptovaluta è un qualcosa di assolutamente nebuloso, per pochi broker lungimiranti e amanti del rischio è invece il nuovo Eldorado.

Ed allora via ‘la corsa al nuovo oro è quasi ufficialmente aperta’.