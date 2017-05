Bitcoin: nuovo record, adesso vale oltre 2.000 dollari



Bitcoin ha sfondato per la prima volta nella sua storia i 2.000 dollari. La moneta adesso vale 2.177 dollari, 1.950 euro.



Bitcon, in un mese +65%



Un mese da record per la criptomoneta che negli ultimi 30 giorni ha aumentato il proprio valore del 65%, superando di quasi mille dollari il valore di un'oncia d'oro, ferma a quota 1.250 dollari. Un segno evidente della continua crescita di domanda di Bitcoin nel mondo. La moneta che sta gradualmente passando dalla nicchia dei super appassionati di computer a una moneta capace di convincere il grande pubblico.



Bitcoin, si lavora per avviare un fondo di investimento in moneta digitale



Anche gli investitori sembrano oramai sicuri di Bitcoin e da mesi insistono con la Sec americana per avviare un fondo di investimento in moneta digitale. Una crescita spinta soprattutto dall'Asia, con Giappone e Cina in prima fila negli acquisti di criptomoneta. In Giappone da aprile sono state introdotte nuove regole per facilitare il commercio in bitcoin, integrando la moneta nel sistema finanziario. E anche Pechino, dopo le incertezze dell'inizio, sembra essere molto piu' tollerante nei confronti della moneta .