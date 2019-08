Bitcoin, ora nascono le cryptobanche. Servizi e prestiti in moneta digitale

La piccola città di Zugo in Svizzera ha guadagnato fama mondiale negli ultimi due anni come la nuova "Crypto Valley". La Svizzera è stata tradizionalmente una calamita per la maggior parte della ricca élite e degli investitori di tutto il mondo con la sua solida infrastruttura aziendale, la minima burocrazia , bassa corruzione, di stanza proprio nel cuore dell'Europa. Questi ingredienti insieme alla legislazione sulla privacy, la disponibilità di talenti di livello mondiale con il governo locale amico di Crypto hanno spinto questa città di 30.000 persone alla posizione del secondo più grande mercato ICO nel mondo nel 2017.



Anche se in classifica Zugo è scesa di alcuni punti quest'anno, arrivando al sesto posto, agisce ancora come importante incubatrice Blockchain per molti dei prossimi progetti innovativi. La città ha già registrato alcuni record nel settore blockchain e criptovalute - diventando la prima città al mondo ad accettare pagamenti Bitcoin per le tasse municipali nel 2016, l'anno successivo nel 2017 ha visto la città implementare il sistema di identificazione digitale per i suoi cittadini, seguendolo con una blockchain locale sistema di voto basato sul 2018 nel 2018.



A parte questo, Zug ospita la Crypto Valley Association (CVA), un'entità no profit sostenuta dal governo che ha il mandato di supportare startup blockchain, ospitare eventi del settore, creare standard e regolamenti e connettersi con altri centri di innovazione mentre si lavora con la FINMA (regolatore del mercato finanziario svizzero). In questo ultimo anno con la forte flessione dei prezzi delle monete digitali, i progetti Crypto hanno avuto un conseguente rallentamento.



Ma una startup con sede appunto a Zugo, SEBA Crypto AG , ha compiuto un passo coraggioso nel lancio di una banca crittografica regolamentata, che offrirebbe servizi ad ampio raggio tra cui il trading di criptovaluta, la sottoscrizione ICO, la consulenza, il finanziamento aziendale, la gestione patrimoniale e i servizi di custodia per le istituzioni. La SEBA ha già richiesto una licenza per titoli e commercianti con la FINMA e prevede di riceverla a volte nel nuovo anno.



Nel primo round di finanziamenti, l'impresa ha incassato circa $ 103 milioni. Tra i principali investitori vi sono il BlackRiver Asset Management della Svizzera e Summer Capital, fondo con sede a Hong Kong, oltre ad altri attori pubblici e privati ​​di Svizzera, Cina, Hong Kong, Singapore e Malesia. La banca sarà guidata da Guido Buehler e Andreas Amschwand, ex dirigenti della banca UBS. L'esperienza e le connessioni di questi prolifici banchieri aggiungono credibilità al Progetto. La banca intende avviare le sue operazioni a partire dal 2019 da Zurigo, prima di espandersi negli altri hub finanziari di tutto il mondo.



Ma anche in Usa, Goldman Sachs ha di recente appoggiato la startup Crypto Circle, facendo richiesta per una licenza federale negli Stati Uniti per operare come entità autorizzata per offrire servizi di intermediazione e trading Crypto in tutti i 50 stati del paese. Mentre Fred Schebesta, uno dei principali imprenditori tecnologici australiani, prevede di aprire una banca Crypto in Australia per soddisfare le crescenti esigenze delle criptovalute poiché le banche tradizionali hanno una certa riluttanza nel occuparsi di monete digitali.



Schebesta dichiara di poter eseguire l'operazione entro 18 mesi, ma ha bisogno di una licenza di istituto di deposito (ADI) autorizzata che è già stata richiesta. Per ora, la banca Crypto con sede in Svizzera quindi sembra essere sulla buona strada per diventare un pioniere nel settore.



