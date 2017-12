Bitcoin: tocca un nuovo record a 15.000 dollari

Non si ferma la volata del Bitcoin che raggiunge un nuovo massimo storico e dopo aver oltrepassato nella notte la soglia dei 14mila dollari, ha superato in mattinata quota 15mila dollari, con un'impennata di oltre il 50% in una sola settimana. Il nuovo record storico della valuta virtuale e' di 15.075,02 dollari. La criptovaluta ha macinato un record dopo l'altro nell'ultimo mese, in vista del lancio di futures in Bitcoin alla Borsa di Chicago.

A quota 13 mila dollari, il Bitcoin vale più di Warren Buffett e dell'economia della Nuova Zelanda e ha saldamente superato Goldman Sachs e Ubs. Un nuovo record spinto dal lancio del primo future sulla criptovaluta, atteso per domenica 10 settembre, e che secondo gli osservatori la legittimera' come una classe di asset per tutti gli investitori, anche i piccoli.

L'introduzione di future sul Bitcoin ''ha il potenziale di elevare le criptovalute a una classe di asset emergenti'' afferma Nikolaos Panigirtzoglou, analista di JPMorgan, convinto che con un uso piu' diffuso il Bitcoin puo' diventare come l'oro in termini di affidabilita' e modalita' per parcheggiare e conservare ricchezza nel lungo termine. Una promozione, quella dell'analista di JPMorgan, che sembra 'contraddire' lo scetticismo di Jamie Dimon, convinto che il Bitcoin sia una ''frode peggiore di quella dei bulbi dei tulipani'' in Olanda nei secoli scorsi.

Ma per Panigirtzoglou al Bitcoin va concessa almeno una chance. ''L'atteso lancio di contratti future da parte di mercati riconosciuti'' come il colosso dei derivati Cme Group e il suo rivale Cboe Global Markets ''ha il potenziale di aumentare la legittimita' della criptovaluta e aumentare il suo appeal sia fra gli investitori istituzionali sia fra quelli retail''.

Il Bitcoin - secondo l'analista - ha un elevato potenziale di crescita: data la sua 'breve' vita, il suo valore totale e' gia' di 300 miliardi di dollari rispetto ai 1.500 miliardi di dollari di tutto l'oro conservato fuori dalle casseforti delle banche centrali. All'inizio dell'anno il Bitcoin valeva solo 1.000 dollari. Ora viaggia verso i 14.000 dollari, destando l'attenzione delle banche centrali e alimentando i timori di chi teme sia una nuova bolla pronta a esplodere. I mercati pero' cavalcano l'interesse crescente per la criptovaluta, come dimostrato dalla 'battaglia' fra Cme e Cboe sui tempi per il primo future legato alla criptovaluta. Il Cboe lo introdurra' il 10 dicembre alle 17.00 ora locale, con la prima giornata di scambi effettiva l'11 dicembre. Il future del CME e' atteso invece per il 18 dicembre.