Bitonci: taglio Irpef da 10 miliardi e no ad aumenti Iva

Dieci miliardi da destinare alla riduzione dell'Irpef pagata da pensionati e dipendenti e nessun intervento sull'Iva, anche di tipo selettivo. Queste le principali direttrici del piano fiscale della Lega di cui parla il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, in un'intervista al Sole24Ore richiamata in prima pagina. "Vogliamo proseguire nel taglio delle tasse avviato con la flat tax per le partite Iva fino a 65mila euro concentrandosi sulle fasce piu' deboli e i ceti medi. Puntiamo a una riduzione di 10 miliardi del carico fiscale che oggi grava su pensionati e dipendenti, non certo ai quattro miliardi ipotizzati da Di Maio", dice Bitonci. E spiega che sara' applicata l'aliquota del 15% "a chi oggi paga il 23 per cento. Aspettiamo le simulazioni del ministero per capire dove potremmo fissare l'asticella, ma l'obiettivo e' quello di avviare un percorso di riduzione della pressione fiscale e dovra' approdare all'introduzione di una tassa piatta per tutti i contribuenti". Sull'aumento dell'Iva, poi, "la Lega dice no a qualsiasi intervento", conferma Bitonci e assicura: "Troveremo le risorse per sterilizzare le clausole. Gli studi che abbiamo analizzato in questi mesi testimoniano come ad un aumento delle aliquote Iva su determinati prodotti non corrisponda mai un reale effetto di aumento del gettito. In sostanza se aumento l'aliquota su un determinato prodotto non e' detto che il consumatore continui ad acquistare quel prodotto e al contrario si sposti su altri tipi di beni o servizi con un prezzo piu' basso e un carico Iva minore". Sulla pace fiscale 2 poi, aggiunge: "Non c'e' nessun condono". Utilizzandola sulle cartelle e sulle liti "possiamo recuperare fino a 25 miliardi di euro nei prossimi 5 anni e possiamo abbattere l'arretrato e liberare cittadini e imprese dall'assillo di vecchi debiti che negli anni non sono riusciti a pagare", cinclude Bitonci.