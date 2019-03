BlackRock, un gigante che soffre. In Borsa

BlackRock, un gigante che soffre, almeno in Borsa a Milano. Sembra proprio che ad oggi l’esposizione complessiva di BlackRock sull’azionario italiano sarebbe pari a 11 miliardi di euro, 1,2 miliardi di euro in meno rispetto a quanto la società dichiarava al 31 marzo dello scorso anno.

Una diminuzione frutto in parte del calo (pari al 7%) della borsa di Milano ma anche dalla scelta di BlackRock di ridurre l’esposizione in diverse società del listino. Per quanto riguarda il primo aspetto, il Sole 24 Ore, cita la partecipazione in IntesaSanpaolo, un 5% che vale circa 400 milioni in meno rispetto a fifine marzo 2018, mentre sulla seconda indicazione sono citate le quote in Enel (aveva il 5,61% e ora ha il 4,8%), Fineco (è scesa dal 7,57 al 6,8%) o Atlantia (dal 5,17% al 4,75%).

Stesso discorso vale per Prysmian: un anno fa aveva il 4,37% del capitale, oggi vende allo scoperto lo 0,62 per cento. Al netto di due operazioni: l’acquisto del 2,8% di Fca (una quota che vale 570 milioni di euro), quello del 4,9% di Moncler (470 milioni) la stragrande maggioranza delle partecipazioni sul mercato azionario italiano risulta ridotta rispetto ai livelli di marzo 2018.