Blockchain applicata all'e-commerce e ai programmi fedeltà: i vantaggi

La tecnologia e Internet hanno fatto progressi nel tempo e il loro progresso ha creato molte applicazioni senza problemi. Ciò ha influito sulla crescita maggiore di più settori. Una delle industrie che ne potrebbe sicuramente beneficiare maggiormente dalle innovazioni tecnologiche è sicuramente quella dell' e-commerce e del cashback.

Le industrie di e-commerce e Cashback molto popolari come Amazon, Flipkart ed Ebates hanno completamente rimodellato il modo di vivere e fare shopping. Ma ci sono da registrare ancora alcune problematiche legate a questo rivoluzionario sistema di ecommerce. La maggior parte di questi problemi sono associati al metodo di pagamento, alla gestione della catena di approvvigionamento, alla sicurezza, al sistema di gestione, agli utenti soddisfatti. Inoltre alcuni passaggi di questi programmi sono sicuramente complicati e per questo dopo un utilizzo o due molti utenti abbandonano le piattaforme. L'idea dei programmi di cashback come li conosciamo oggi è stata lanciata per la prima volta nel 1986, quando le società di carte di credito hanno iniziato a offrire premi basati sulla percentuale per invogliare i nuovi clienti ad iscriversi alle carte. Questi affari sembravano grandi; 5% di nuovo sugli acquisti di diverse tipologie di beni. Il sistema si è poi via via perfezionato ed ampliato, creando dei veri e propri ecosistemi ( social commerce o piattaforme multisided), in cui gli utenti possono godere di sconti e di vantaggi sotto forma di ritorni sugli acquisti e di conseguente aumento del potere di acquisto. Gli esercenti spendono, ogni anno, oltre 20 miliardi di dollari in software che offrono sistemi di fidelizzazione e premi per i clienti. C’è una motivazione dietro tutto questo: il bisogno di offrire nuovi servizi per rimanere competitivi sul mercato. Questo è sicuramente uno dei primi problemi che potrebbe scoraggiare le aziende di un programma fedeltà ad abbandonarlo. La eccessiva complessità e le difficoltà che possa essere davvero remunerativa per le aziende associate ha rappresentato uno dei principali ostacoli per lo sviluppo in grande scala del business. Per i clienti invece gran parte dei problemi sono sicuramente legati, alla difficoltà nel ricevere ricompense adeguate, al fatto che si è comunque legati negli acquisti all'offerta presente all'interno della piattaforma, senza contare i problemi legato alla privacy e alla sicurezza.

Per la gran parte di queste problematiche la tecnologia rivoluzionaria della Blockchain potrebbe essere il grimaldello per risolverli e fare da volano alla diffusione del business. Cerchiamo di vedere punto per punto cosa potrebbe infatti fare la Blockchain in questo campo:

- 1. Metodi di pagamento alternativi: La blockchain è nata proprio per effettuare transazioni in maniera sicura ed affidabile, tramite le criptovalute come Bitcoin, che è la principale valuta digitale. Al giorno d'oggi, gli utenti possono scegliere di pagare con Bitcoin allo stesso modo in cui le persone sceglierebbero di pagare con PayPal o altre forme di pagamento. Le criptovalute vengono utilizzate come alternativa alle valute tradizionali. Le criptovalute offrono molti vantaggi rispetto alle valute legali che avvantaggiano sia gli utenti, le aziende e i commercianti

- 2. Transazione più rapida: Utenti e commercianti possono effettuare facilmente transazioni sicure tramite la tecnologia Distributed ledger (DLT) Le Transazioni basate su Blockchain avvengono sulla rete mono, riducendo la necessità di mediatori. Le transazioni di velocità sono limitate solo dalla velocità di rete che può essere impiegata per generare un nuovo blocco.

- 3. Gestione della catena di approvvigionamento: La gestione della catena di approvvigionamento è incredibilmente importante per il settore e-commerce e Cashback in crescita. Le catene di approvvigionamento consentono all'organizzazione di consegnare rapidamente prodotti o servizi ai clienti a basso costo. La tecnologia blockchain sicuramente può aiutare le aziende a ridurre i costi interi, migliorare l'efficienza dei dati, semplificare i servizi della catena di approvvigionamento, aumentare la velocità dei cicli aziendali e migliorare il servizio agli utenti.

- 4. Trasparente e più sicuro: Blockchain svolge un ruolo vitale nel settore dell'e-commerce. Essa, infatti, offre un'eccezionale sicurezza per le piattaforme database (DB) online. Esegue l'implementazione completa nel settore del cashback e-commerce. La blockchain sarebbe fondamentale per contrastare il fenomeno del furto di dati. Il suo utilizzo, infatti, è la chiave perfetta per risolvere questo tipo di sfide, perchè permette di effettuare senza intoppi transazioni in modo efficace in un mercato di cashback e Commerce trasparente.

- 5. Ripristino del potere di acquisto dei dati all'utente: Le recensioni possono definire l'ordine in cui sorge un'azienda su un marketplace di cashback e-commerce. La tecnologia Blockchain è fondamentale per verificare le recensioni sui tuoi prodotti o servizi. Blockchain Technolgy potrà gestire le recensioni di una piattaforma di social commerce, in maniera rapida ed efficace. L'implementazione della blockchain può aiutare a frenare le recensioni false, poiché la blockchain archivia le informazioni in blocchi che vengono aggiunti a una catena di blocchi di dati simili. Ogni blocco deve essere verificato sulla rete. Può essere aggiunto e verificato e non può essere modificato.

Questi sono alcuni dei principali punti di forza della tecnologia dei blocchi applicata a piattaforme di social commerce , cashback e programmi fedeltà in genere. Proprio in questi giorni è stata presentata a Roma Coinshare, piattaforma di social commerce su blockchain. All'interno del coinshare market, infatti, acquistando tramite il circuito, si avrà il grande vantaggio di ricevere come cashback un credito in criptovaluta, spendibile subito oppure convertibile in altre criptovalute sugli exchange. Ad Agosto poi è prevista la quotazione sull'exchange LATOKEN del token TCJ, che permetterà agli oltre 350000 utenti gia iscritti di effettuare gli acquisti in 1500 negozi fisici ed online e ricevere il cashback in criptovaluta.