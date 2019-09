BNL: a Matera inaugura Europa, nuovo format di agenzia automatizzata

Il rinnovo della filiale di Matera, altamente evoluta e tecnologica, conferma la vicinanza di BNL Gruppo BNP Paribas alla capitale europea della cultura 2019. Il nuovo format di agenzia BNL si inserisce nella strategia di investimenti della Banca volta a innovare migliorando il servizio a favore dei clienti e delle realtà locali.

Già presente in Basilicata con le filiali di Matera, Potenza e Melfi, l’agenzia “Europa” rinnovata di BNL rappresenta un importante investimento, strategico ed economico, per la Banca: un’agenzia fortemente automatizzata in cui la tecnologia offre al cliente un servizio moderno ed efficace. Una struttura pensata nell’ottica della tutela dell’ambiente, grazie al minore consumo di carta, in linea con il costante impegno socialmente responsabile di BNL e di tutto il Gruppo BNP Paribas.

All’interno della Filiale Europa, i clienti possono operare in modo autonomo grazie agli ATM multifunzione (che permettono di fare non solo prelievi, ma depositi di contanti ed assegni e pagamenti) e alle casse di nuova generazione.

Per le esigenze più evolute e complesse, il cliente è al centro di un sistema di connessioni e sinergie con i team della Banca e con i diversi “mestieri” che caratterizzano la piattaforma di business di BNL e del Gruppo BNP Paribas in Italia: bancassurance, investimenti, finanziamenti, leasing, factoring, real estate fino al noleggio a lungo termine.

L’inaugurazione della Filiale “Europa” si terrà a Matera domani dalle 17, alla presenza, oltre che dei rappresentanti di BNL, delle autorità locali, personalità religiose e del mondo imprenditoriale del territorio.