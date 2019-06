Bnl e Bnp Paribas Italia: a Roma e Milano “Bimbi in Ufficio”

Una giornata in ufficio con i genitori: BNL e le società del Gruppo BNP Paribas Italia partecipano anche quest’anno a “Bimbi in ufficio”, l’iniziativa promossa dal “Corriere della Sera/L’Economia” per far conoscere ai figli i luoghi di lavoro dei genitori e le attività che essi svolgono.

Il 6 giugno a Roma presso la Direzione Generale “Palazzo Orizzonte EUROPA” e nella sede di via degli Aldobrandeschi saranno oltre 600 i bambini attesi, che verranno coinvolti in attività educative, formative e ludico-ricreative.

Si è invece svolta lo scorso 30 maggio a Milano la giornata nella Torre Diamante, sede delle società del Gruppo BNP Paribas in Italia. E, in un’oramai consolidata tradizione, è stato un successo con circa 700 persone coinvolte, tra piccoli e grandi.

L’adesione a “Bimbi in Ufficio” è per BNL e BNP Paribas un ulteriore momento dedicato ai propri collaboratori, per rafforzare il senso di comunità che è alla base di un ambiente di lavoro sano e positivo. Ciò trova conferma nell’attenzione alle politiche di corporate social responsibility oltre che di diversity & inclusion della Banca e del Gruppo, in considerazione di una società che evolve e cresce, facendo mutare modi e tempi di vita.

A Roma, i giovani ospiti potranno visitare i moderni spazi del nuovo Palazzo Orizzonte EUROPA di BNL, tra open space e smart working, per poi proseguire con laboratori e giochi, in un’atmosfera di unione e festa. I più piccoli saranno coinvolti dall’animazione di Dynamo Camp.

Tra gli eventi della tappa romana, si segnalano alcune novità rispetto alle passate edizioni: l’“Innovation day”, con workshop sperimentali su tecnologia e innovazione, grande passione di bambini e ragazzi, grazie agli specialisti di Information Technology Rekordata; il “Corso della lingua italiana dei segni”, per abbattere le barriere comunicative e avvicinarsi a un mondo spesso sconosciuto; i laboratori sulla sostenibilità ambientale a cura di WWF e sulla solidarietà con Telethon, di cui BNL è partner da 28 anni nella raccolta fondi per la ricerca sulla cura delle malattie genetiche rare.

Non mancheranno anche i momenti pensati per gli adulti per approfondire i temi della genitorialità, in considerazione delle dinamiche ed esigenze del lavoro moderno e della Società.

È stata intanto già una grande festa quella che si è svolta lo scorso 30 maggio, nella sede BNP Paribas Italia a Milano, nell’innovativa Torre Diamante: “Porta Nuova Kids Day”, questo il nome della giornata promossa da BNP Paribas Asset Management, BNP Paribas Leasing Solutions, BNP Paribas Securities Services, BNP Paribas CIB Italia, Cardif, BNP Paribas Real Estate e dalle aziende situate nei palazzi di Porta Nuova (COIMA, HSBC, Samsung Electronics Italia e Takeda). I visitatori hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino l’Associazione Dynamo Camp e sperimentare il mondo delle tecnologie di ultima generazione.