Bnl fa sorridere Bonnafe più dei conti di Bnp Paribas

Bnp Paribas in calo di un 2% a Parigi dopo la diffusione dei dati del primo trimestre, chiusosi con un utile netto in calo del 17,3% a 1,567 miliardi di euro (l'utile netto rettificato segna un più contenuto -3,8%), un margine da operazioni bancarie (10,798 miliardi) in calo del 4,4% annuo e ricavi delle attività di corporate e investment banking, pari a 2,906 miliardi di euro, sono calati del 9,8%, a causa in particolare della caduta (-31,4% a 805 milioni) dell'attività di intermediazione su obbligazioni, valute e materie prime.

Non sono bastate al mercato le dichiarazioni rassicuranti del Ceo Jean-Laurent Bonnafe secondo cui "anche se il contesto di mercato è stato poco brillante in Europa in rapporto al primo trimestre 2017", i risultati del trimestre "sono in linea con la traiettoria pianificata verso gli obiettivi del piano". Tra i pochi motivi di soddisfazione per questo primo scorcio dell'anno Bonnafe può tuttavi annoverare Bnl.

La controllata italiana (dal 2006) del gruppo francese sotto la guida dell'ex vicepresidente di Borsa Italiana, Andrea Munari, amministratore delegato e direttore generale, e dell'ex numero uno di Confindustria, Luigi Abete, presidente dell'istituto dal 1998 (nonostante i dubbi circolati nei mesi scorsi Abete il 27 aprile scorso è riconfermato per altri tre anni), ha registrato nei primi tre mesi dell'anno una netta accelerazione, con un utile prima delle imposte balzato a 51 milioni di euro, quasi il triplo rispetto ai 18 milioni dello stesso periodo del 2017.

Un risultato raggiunto con una crescita dei depositi del 7% rispetto a fine marzo 2017, della raccolta nell'assicurazione vita del 7,1% (da 33 a 35,5 milioni di euro) e dei fondi di investimento dell'8,4%. In calo dell'1,3% i prestiti, ma gli impieghi sono risultati pressoché stabili al netto dell'impatto della cessione nel trimestre di un portafoglio di sofferenze per 0,8 miliardi. Inoltre il mese scorso, nell'ambito del programma di progressiva digitalizzazione delle attività, Bnl ha lanciato la app MyBiz per offrire l'accesso a una serie di servizi bancari in modalità mobile alle piccole e medie imprese italiane, tra cui la presentazione di richieste per nuovi prestiti, cosa che potrebbe portare ad una ripresa dell'erogato nei prossimi mesi.

Nulla hanno invece potuto Munari e il suo team contro il perdurante scenario di bassi tassi d'interesse, che hanno finito col portare ad un'ulteriore contrazione (-6,6% su base annua) del margine d'interessi netto. In compenso la sopra ricordata crescita della raccolta assicurativa e di private banking a generato un incremento delle commissioni (+5,9%). Bnl Bnp Paribas Life Banker, la rete guidata da Ferdinando Rebecchi, ha del resto reclutato 103 nuovi consulenti l'anno scorso su tutto il territorio nazionale (283 reclutati da altre banche e reti) e ancora continua a correre, con altri sette "senior" banker reclutati da inizio anno.

In tutto la squadra di Rebecchi è così salita a 390 unità, con oltre 5 miliardi di euro di patrimoni in gestione (di cui 700 milioni d'impieghi) in gran parte (4,4 miliardi) riferibili a 290 consulenti reclutati in questi ultimi anni. Se il buon giorno si vede dal mattino, Bonnafe potrà sorridere per i risultati della controllata italiana anche a fine anno.