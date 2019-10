Il Gruppo BNP Paribas punta sull’Italia con una nuova strategia di crescita nel mercato del private banking e del wealth management. Sofia Merlo, Co-Ceo BNP Paribas, ha spiegato ad Affaritaliani.it perché il Gruppo voglia puntare sull'Italia

L’obiettivo del Gruppo Gruppo BNP Paribas è quello di accelerare lo sviluppo in un settore attrattivo e in espansione, facendo leva sull’esperienza di BNL in questo business e sviluppando sinergie con le società specialistiche del Gruppo, attive tanto a livello nazionale quanto globale, ed in particolare con la Divisione Corporate e Institutional Banking di BNP Paribas.

Sofia Merlo, co-CEO Wealth Management BNP Paribas, ha detto ad Affaritaliani.it: “Sono qui in Italia perché il nostro settore, quello del Private Banking e del Wealth Management, è in crescita. Siamo presenti in Europa, Asia e Stati Uniti, Paesi nei quali siamo in crescita. In Italia abbiamo l’obiettivo di accelerare la nostra crescita. In Italia abbiamo una solida presenza in termini di attività corporate e di investment banking. Rispetto al settore del private banking siamo oggi in quinta posizione, ma vogliamo crescere proprio perché sappiamo che in Italia c’è un grandissimo numero di imprenditori ai quali possiamo offrire i nostri servizi”.



VIDEO - Merlo, BNP Paribas: "Private Banking, puntiamo sull'Italia"

Bnl Gruppo BNP Paribas: nasce la “Divisione Private Banking e Wealth Management” per servire, in una logica fortemente sinergica e trasversale, privati ed imprenditori nella gestione e valorizzazione del patrimonio

Elena Goitini è la Responsabile della nuova Divisione: con oltre 25 anni di esperienza internazionale nel settore finanziario, la manager proviene dal Gruppo Unicredit dove ha ricoperto ruoli-chiave in Italia ed in Central Eastern European. Laureata in Economia all’Università Bocconi, ha conseguito specializzazioni economico-finanziarie e di management presso SDA Bocconi, INSEAD di Parigi e IMD di Losanna.

Obiettivo della nuova Divisione è rafforzare il posizionamento di BNL-BNP Paribas sul mercato italiano del Wealth Management, dove il Private Banking della Banca già è tra i top 5, incrementando in particolare il peso dei servizi di WM e facendo leva su quattro pilastri di sviluppo: l’implementazione di un’offerta specializzata di prodotti e servizi arricchita di nuove soluzioni ad hoc; il rafforzamento di un modello di relazione costruito su value proposition differenziate per tipologia di clientela, in cui il banker sia sempre più un partner altamente qualificato del cliente; l’ampliamento dei servizi digitali evoluti che, accanto al contatto vis-à-vis offerto dai banker e dai team di specialisti, portino valore aggiunto anche attraverso l’high tech, dando la possibilità di interagire con la Banca in modo veloce ed efficace. Infine, l’efficientamento del modello operativo fondato su strutture organizzative specialistiche, per poter contare su una “macchina” altamente performante.

Elena Goitini, Responsabile della Divisione Private Banking e Wealth Management BNL BNP Paribas, ha detto ad Affaritaliani.it: "La sfida principale è la crescita. Ci interessa poi targhettare i clienti private banking e wealth management. I nostri obiettivi di crescita si inseriscono in un contesto favorevole. Vogliamo quindi lavorare su tre macro aree: sfruttare le sinergie con il mondo delle imprese; reclutare banker e wealth manager sul mercato; lavorare sull'offerta rendendola più selettiva e in linea con le richieste del cliente".



VIDEO - Goitini, BNL BNP Paribas: "Vogliamo crescere nel Private Banking

Presenza sul territorio e expertise degli specialisti del Gruppo, ecco le caratteristiche della nuova divisione del Gruppo BNL BNP Paribas

È prevista anche un’importante campagna di recruiting per individuare banker di valore ed esperienza nella gestione di clienti private, “Grandi Patrimoni” (attivi finanziari tra i 5 e i 25 milioni) e Key Clients (con oltre 25 milioni di euro).

Tutto ciò punta a consolidare il carattere distintivo della piattaforma di servizio e di offerta, capace di coniugare la presenza sul territorio dei team private e wealth management di BNL con l‘expertise degli specialisti del Gruppo, tanto in Italia quanto in Europa e nel mondo. La gamma d’offerta internazionale è infatti a disposizione nelle diverse geografie in cui sono localizzate le attività della clientela ed è al contempo accessibile a controparti internazionali che dispongano di capitali e/o attività in Italia. In questo modo, clienti individual e corporate, per le esigenze personali e professionali - nella gestione delle evoluzioni e discontinuità delle proprie attività - potranno beneficiare della consulenza finanziaria evoluta e accedere ad investimenti ma anche a soluzioni di finanziamento, pianificazione patrimoniale e successoria, bancassurance, real estate fino alla gestione del passaggio generazionale. Senza trascurare la sostenibilità come driver di sviluppo oltre che di condivisione di valori con il cliente.

Di particolare importanza sarà l’ulteriore interazione con la Rete commerciale BNL, con il network della consulenza finanziaria “Life Banker” e con il mondo Corporate e CIB della Banca e di BNP Paribas in Italia, per un approccio trasversale, proattivo, innovativo ed internazionale che sfrutti al massimo le potenziali sinergie, anche tramite servizi di Wealth Advisory integrati.