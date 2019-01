Boccata d'ossigeno per i conti. Migliora il fabbisogno: 6,6 mld in meno

Archiviati i salvataggi bancari, da Mps alle banche venete, il fabbisogno dello Stato torna a ridursi nel 2018, assestandosi a 45,5 miliardi di euro, in miglioramento di 6,6 miliardi rispetto all'anno precedente. Una piccola boccata d'ossigeno a cui ha contribuito, sul lato delle entrate, il buon andamento del gettito fiscale, aumentato di ben 8,5 miliardi, ma anche il calo della spesa per interessi sul debito pubblico, che non ha ancora risentito del rialzo dei tassi registrato nelle aste degli ultimi mesi. E' pero' sul lato della spesa che le differenze sono maggiori. Ad incidere maggiormente sul confronto con il 2017 e' infatti la voce banche, scomparsa nel 2018. Due anni fa i conti dello Stato avevano registrato il maxi-contributo legato alla salvaguardia del sistema bancario e alla tutela dei risparmiatori. Per gli interventi a favore di Popolare di Vicenza e Veneto Banca (a giugno) e per Mps (agosto 2017), il settore pubblico ha infatti sborsato 10,2 miliardi di euro, incidendo pesantemente sul fabbisogno complessivo dell'anno.



Allo stesso tempo pero', 1,2 miliardi erano stati incassati dal Fondo di solidarieta' europeo come contributo a favore delle zone dell'Italia centrale colpite dal sisma. Nel 2018 non si e' verificato nulla di simile. A pesare e' stata piuttosto la spesa sociale. I prelievi dai conti di tesoreria intestati all'Inps per il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali e la spesa per il reddito di inclusione hanno complessivamente registrato un aumento di circa 5 miliardi, mentre i prelevamenti degli enti territoriali dai conti della tesoreria statale hanno mostrato una crescita di oltre 4 miliardi e i rimborsi fiscali ai contribuenti hanno evidenziato un aumento di circa 1,7 miliardi. Gli interessi sul debito pubblico pagati su titoli di Stato emessi prima del rialzo dei tassi e dello spread legato all'incertezza politica degli ultimi mesi si sono invece ridotti di circa 3,3 miliardi di euro. Stando ai dati ancora provvisori del ministero dell'Economia, nel solo mese di dicembre il saldo del settore statale si e' infine attestato su un avanzo di 12,2 miliardi, in diminuzione di circa 3,8 miliardi rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente quando aveva sfiorato i 16 miliardi di euro.