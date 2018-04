Bocconi. Conferenza Annuale Europeans 2018. Europa, miraggio o realtà?

EUROPEANS

GIORNATE BOCCONI-BOROLI SULL'EUROPA DEDICATE AD ACHILLE BOROLI

CONFERENZA ANNUALE 2018

EUROPA: MIRAGGIO O REALTÀ?

7 MAGGIO 2018 ORE 16.00-18.00

Università Bocconi

Aula Magna via Gobbi 5 Milano

Per superare la crisi di identità e di valori condivisi che l'Europa sta vivendo e costruire un'Unione più forte e solida, serve il contributo di tutti.

Forti di questa consapevolezza, la Fondazione Achille e Giulia Boroli e l'Università Bocconi hanno dato vita a Europeans, un progetto triennale volto a sensibilizzare i giovani sul tema dell'Unione europea.



La Conferenza Annuale costituisce il terzo e più importante appuntamento dell'iniziativa per l'anno accademico 2017-2018, e prevede la partecipazione, in veste di keynote speaker, di Emma Bonino, Senatrice della Repubblica.

Interrogarsi oggi sul futuro dell'Europa è determinante. Per superare la crisi di identità e di valori condivisi che l'Europa sta vivendo oggi, e costruire quindi un'Unione più forte e solida, serve il contributo di tutti: un contributo culturale, di conoscenza, di formazione e di divulgazione.

Forti di questa consapevolezza, la Fondazione Achille e Giulia Boroli e l'Università Bocconi hanno dato vita nel 2015 aEuropeans, un progetto volto a sensibilizzare i giovani sul delicato tema dell'Unione europea, rafforzando il dibattito universitario e divulgandone i contenuti al grande pubblico.

L’iniziativa si articola in una serie di appuntamenti durante l’anno e si propone come punto d’incontro per confrontare, discutere, analizzare temi e proposte per un’Europa più vicina ai cittadini, che infonda nuova fiducia verso il comune cammino politico ed economico.



THE STATE OF EUROPEANS



Durante l'incontro sarà presentata la seconda edizione del progetto editoriale "The State of Europeans", realizzato dalla Fondazione Achille e Giulia Boroli in collaborazione con l'Università Bocconi, edito da Egea, e sarà premiata la miglior tesi di laurea sull'Unione europea, selezionata dai membri del Comitato Scientifico dell'iniziativa.

ORE 16.00-18.00

BENVENUTO

GIANMARIO VERONA Rettore Università Bocconi

INTRODUCE

MARIO MONTI Presidente Università Bocconi

EUROPA, ITALIA, MEDITERRANEO

EMMA BONINO Senatrice della Repubblica italiana

PRESENTAZIONE DEL LIBRO "THE STATE OF EUROPEANS"

LORENZO CUOCOLO Curatore scientifico del progetto Europeans, Università Bocconi

PREMIAZIONE DELLA MIGLIOR TESI SULL'UNIONE EUROPEA

Consegna il premio

MARCELLA BALESTRINI BOROLI Vice Presidente, Fondazione Achille e Giulia Boroli

CONCLUSIONI

BRUNO PAVESI Consigliere delegato, Università Bocconi